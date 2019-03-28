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В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Москва, 28.03.2019

Юрий Ушаков – помощник президента РФ – объяснил присутствие российских военных в Венесуэле. По словам представителя Кремля, они находятся там по договоренности с законным правительством этой страны. При этом Ушаков подчеркнул, что власти России спокойно воспринимают угрозы Трампа, который накануне потребовал от РФ немедленно уйти из Венесуэлы, передаёт агентство «Интерфакс».

«Очень неплохо на окрики Трампа ответила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, которая сказала, что пусть американцы спокойно выполняют свои обязательства по Сирии, а по поводу Венесуэлы не волнуются», – отметил помощник Владимира Путина.

Напомним, 23 марта в Каракас из России прибыли два военно-транспортных самолёта с российскими военнослужащими и более чем 30 тоннами груза. Позже представители дипломатических кругов Венесуэлы пояснили, что россияне прилетели в Каракас для того, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны.

Накануне президент США в категорической форме потребовал от России немедленно уйти из Венесуэлы.

 

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