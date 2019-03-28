В мэрии рассказали, где и как можно подключиться к бесплатному Интернету в Москве

Наталья Сергунина –заместитель мэра Москвы – рассказала, где в российской столице можно подключиться к бесплатному Интернету. По её данным, в настоящее время бесплатный WI-FI доступен в 336 библиотеках Москвы, в который установлено более 2 тыс. точек доступа. Таким образом, пользователи библиотек могут не только работать с большим объёмами информации, но и просматривать видео и слушать аудиоматериалы, передаёт сайт газеты «Вечерняя Москва».

В мэрии также подчеркнули, что в настоящее время читальные залы с подключённым бесплатным Интернетом работают во всех округах Москвы. При этом, чтобы подключиться к Сети надо из списка доступных выбрать сеть Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и пройти несложную авторизацию посредством СММ. Кроме того, авторизоваться также можно через официальный портал мэра.

Как обещают столичные власти, в самое ближайшее время повторную авторизацию проходить будет не нужно – уже в 2019 году планируется объединить на одной платформе более 15 тыс. точек доступа к беспроводному Интернету, которые работают по всей Москве. Также будет функционировать единая служба технической поддержки. Здесь каждый сможет получить консультацию при появлении каких-либо проблем с Сетью, а также помощь в подключении.