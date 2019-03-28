В МИД Белоруссии сделали важное заявление о возможном вступлении страны в ЕС

Олег Кравченко – заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства – сделал важное заявление о возможном вступлении его страны в Евросоюз.

По словам дипломата, в настоящее время данный вопрос даже не рассматривается. При этом он подчеркнул, что ЕС следует рассматривать Белоруссию исключительно как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в это объединение.

«Такого желания у нас нет», – цитирует Кравченко РИА Новости.

Кроем того, замминистра иностранных дел отметил, что Белоруссия не собирается терять свой суверенитет, оставаясь на долгие годы свободным и независимым государством.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что его страна не планирует вступать в ЕС. При этом он подчеркивал, что также выступает против «поглощения» Белоруссии Россией.