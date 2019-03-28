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В России составлен ТОП-10 лучших смартфонов

Москва, 28.03.2019

Роскачество протестировало представленные на современном рынке смартфоны. Результаты доступны на сайте ведомства. Исследование проводилось совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.

Уточняется, что гаджеты были протестированы по 229 параметрам, среди которых самыми главными стали безопасность и качество. Отдельно проводились тесты на степень защиты от влаги и механических повреждений. Учитывалась четкость работы сканера отпечатков пальцев, а также качество передачи речи и прочность.

По результатам анализа лидерами стали смартфоны линейки  Samsung Galaxy, чьи модели - S10, S10+ и S10e, которые заняли первые три места.

На четвертой позиции также расположился представитель семейства Samsung -  Galaxy Note 9, 5-е, а пятая строчка досталась iPhone XS Max.

В десятке лучших оказались iPhone XS, Samsung: Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy S8, а также Huawei Mate 20 Pro.

В дополненное исследование вошли новинки таких брендов, как Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Blackview, Honor, Asus и другие.

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