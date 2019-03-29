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Британский парламент вновь проголосовал против Brexit

Москва, 29.03.2019

Депутаты британского парламента вновь отвергли соглашение с Евросоюзом. За предложенный премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй вариант выхода из ЕС проголосовали 286 депутатов, против – 344.

Таким образом, теперь Великобритания, согласно договоренностям с Брюсселем, должна предложить до 12 апреля этого года альтернативный вариант действий, либо покинуть Евросоюз в этот день без сделки.

Если же Великобритания попросит очередную отсрочку, ей придется принять участие в выборах в Европарламент. Кроме того, остаётся неясной политическое будущее Терезы Мэй, которая обещала уйти в отставку после 22 мая, если соглашение всё-таки будет принято соглашение. Останется ли она на посту премьера, когда соглашение отвергнуто, неизвестно.

Это уже было третье голосование по данному вопросу в парламенте Великобритании. Напомним, два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте также завершились для Мэй провалом. Так, в январе 2019 года сделку с ЕС поддержали 202 депутата, против проголосовали 432 человека. 12 марта сделку поддержали 242 депутата, против высказались - 391.

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