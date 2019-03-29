День не случившегося брекзита

Премьер-министр Тереза Мэй, а вместе с ней сторонники упорядоченного и скорого выхода Великобритании из Евросоюза, потерпели поражение. Депутаты парламента в третий раз отвергли вариант брекзита, предложенный правительством. Это означает, с высокой долей вероятности, что Мэй уйдет в отставку, а прощание страны с ЕС растянется на неопределенный срок.

Великобритания – страна традиций. Согласно одной из них, в пятницу парламент заседает до трех часов дня. Потом депутаты должны разъехаться по округам, чтобы общаться с избирателями. Но в эту пятницу традиция была нарушена, ибо ситуация обязывает. 29 марта – крайний, согласованный в Брюсселе, оговоренный и подтвержденный срок, к которому Великобритания должна была определиться, по какому сценарию она выходит из ЕС и выходит ли вообще. Но определиться не получилось.

Первое голосование по согласованному с Евросоюзом варианту брекзита состоялось в январе и окончилось тем, что депутаты отклонили его. Вторая и, вроде бы, решающая попытка была предпринята 28 марта. К этому времени в Палате общин поставить на голосование предлагалось аж 16 вариантов действий, включая отказ от брекзита как такового. Было отобрано восемь, не слишком расходящихся с договоренностями правительства и ЕС. Но ни один из этих вариантов депутаты не одобрили.

Голосование 29 марта в этих условиях было отчаянной попыткой избежать неизвестности и большой уступкой Евросоюза. Руководство ЕС приняло решение забыть о сроках и дать Великобритании еще время, чтобы определиться. Эта отсрочка дана до 22 мая. 29 марта депутаты должны были всего лишь проголосовать за политическую декларацию соглашения по брекзиту – то есть, проще говоря, они должны были четко подтвердить, что страна из Евросоюза все-таки выходит. Но и этого парламент не смог. Документ отвергли 344 депутата. «За» высказались 286 парламентариев.

Такое разделение отражает раскол британского общества, которое, проголосовав на референдуме за брекзит, на самом деле, не определилось однозначно, нужен ли ему выход из Евросоюза. Когда речь заходит об общих претензиях к брюссельской бюрократии, тратящей деньги, в том числе, британских налогоплательщиков непонятно на что и неспособной решить миграционный кризис – тут в Соединенном королевстве царит почти полный консенсус. Большинство британцев согласно, что в Евросоюзе всё идёт как-то не так и что лучше бы быть как-нибудь подальше от этого «не так». Но когда их знакомят с частностями брекзита, с ценой, которую придется заплатить, если страна покинет те или иные структуры ЕС, голоса евроскептиков звучат уже не так уверенно. Оказывается, единая Европа – это не только Европарламент и финансовая помощь далеким Греции и Эстонии, но и, к примеру, таможенный союз, из которого просто так, без потерь для экономики страны, не выйдешь. Это безвизовый режим, субсидии фермерам и еще многое другое, в числе коего, ни больше, ни меньше, само существование Великобритании: ведь с выходом страны из ЕС воспрянут духом сторонники независимости Шотландии, где еврооптимистов больше, чем евроскептиков. Результаты референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за брекзит, получаются этаким чемоданом без ручки: вроде, оставить и забыть нельзя, но взять и унести до выхода из ЕС совершенно невозможно.

Теперь, после провала голосования, дедлайн для Великобритании сдвинулся с 22 мая на 12 апреля. Причем это время уже срок не столько для британских парламентариев, сколько для ЕС. Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск представители всех стран Евросоюза соберутся на саммит 10 апреля, где решат, давать в нарушение основополагающих документов и правил единой Европы, новую отсрочку Великобритании или не давать. Если решат, что давать не надо – страна вылетит из ЕС после 12 апреля безо всяких договоренностей и условий. Такой брекзит будет очень дорого стоить британской экономике, а вместе с ней и экономикам стран ЕС. Поэтому, скорее всего, Великобритании дадут отсрочку на год-два. За это время британцы должны уж определиться, что им надо. Но произойдет это без премьер-министра Терезы Мэй, которой едва ли теперь удастся удержаться на своем посту.