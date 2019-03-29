Голографические вентиляторы 3D: особенности устройства

Вращение лопастей 3D голографического вентилятора происходит с большой угловой скоростью. В результате синхронизации встроенных в лопасти светодиодов с частотой вращения на протяжении периодов движения в воздухе формируется полноценное изображение. Благодаря большой скорости вращения и очень небольшой толщине лопастей глаз человека не замечает эффект вращения. А поскольку сверхяркие светодиоды образуют картинку в ходе непрерывного движения, создается впечатление парящего в воздухе изображения.

Изготовление 3D-видеороликов может быть осуществлено своим силами или с привлечением сторонних исполнителей по техническому заданию заказчика. Некоторые компании, такие как air-inspire.ru, предлагают своим клиентам не только приобретение, но и аренду галографических 3D вентиляторов.

При этом можно изготовить комплексный брендированный контент для голографического вентилятора в сочетании с интерактивным полом. Использование идентичных картинок для обоих этих устройств позволяет добиться заметного WOW-эффекта.

Обычно технические параметры голографических вентиляторов зависят от модели и изготовителя. Большинство этих устройств имеет компактные габариты от сорока до ста сантиметров. Среднее потребление энергии составляет 30-40 Вт. Столь экономный расход обеспечивается за счет применения высокоэффективных светодиодов. Заряда аккумулятора хватает на работу устройств в течение периода от нескольких часов до одних суток. Для установки голографических проекторов на презентациях, в барах и магазинах защитный кожух не требуется.

В самых простых моделях контент загружается с применением SD карты или через WiFi соединение непосредственно с мобильного устройства.

Обслуживание голографического вентилятора предусматривает регулярную чистку и смазывание движущихся элементов. Перед выполнением периодической загрузки видеороликов производится их предварительное преобразование в нужный формат в соответствии с корпоративными правилами, регулирующими особенности продвижения продукции или услуг. Одновременное применение нескольких голографических вентиляторов позволяет формировать голограммы крупных размеров путем синхронизации нескольких картинок с использованием специального программного обеспечения.