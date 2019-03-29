Hisense представляет OLED-телевизоры серии X

ПРЕМИАЛЬНАЯ OLED -ТЕХНОЛОГИЯ

OLED-телевизоры Hisense с разрешением 4K обеспечат максимальную детализацию изображения в каждом пикселе для геймеров и фанатов кино. Высочайшее разрешение, которое поддерживает технология OLED, обеспечивается за счет использования высококачественных органических материалов. Каждый отдельный пиксель в OLED-телевизорах Hisense можно включить или выключить, в отличие от стандартных LED-телевизоров.

МАГИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Индивидуальная подсветка каждого пикселя делает черные цвета темнее, белые – ярче, создавая более высокую контрастность по сравнению с LED- и плазменными телевизорами. OLED-телевизоры Hisense с разрешением 4K поддерживают широкую цветовую гамму для создания изображения высочайшего качества. Цвета выглядят ярче, интенсивнее и насыщеннее. Высокая контрастность позволяет OLED-телевизорам Hisense детально отображать ранее невидимые темные и яркие области.

из архива пресс-службы

СУПЕРТОНКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

OLED-телевизоры Hisense воплощают в себе главные тренды современного дизайна. Благодаря ультратонкому корпусу и изящной металлической подставке эти телевизоры представляют собой совершенный образец стиля и функциональности.

ИДЕАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ

OLED-технология обеспечивает более широкие углы обзора по сравнению с обычной LCD-технологией. Изображение на экране выглядит четко с любой точки обзора.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Благодаря поддержке современных технологий воспроизведения звука, включая Dolby Audio и dbx–tv, OLED-телевизоры Hisense с разрешением 4Kобеспечивают звук высочайшего качества с исключительной четкостью и глубиной для создания эффекта кино.

«УМНЫЕ» И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ

OLED-телевизоры Hisense с разрешением 4K поддерживают функцию «умных» телевизоров на базе ОС VIDAA U 2.5. Новая платформа была разработана с учетом всех потребностей пользователей, что гарантирует простоту использования с поддержкой интуитивно понятного интерфейса.

Для работы с телевизором не нужно переключаться по сложному меню. Каналы, приложения и другие функции можно легко добавить или удалить без монотонного пролистывания и поиска. Таким образом можно максимально быстро найти весь необходимый контент.

Приложение Hisense RemoteNow позволяет подключить к телевизору смартфон для управления меню, просмотра в реальном времени телевизионной программы и воспроизведения на телевизоре фотографий и видео.