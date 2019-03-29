Как определиться с музыкальным жанром

Знакомство с творчеством множества исполнителей и знание большого количества композиций значительно отличаются от самостоятельных занятий музыкой. В последнем случае необходимо приложить большие усилия, чтобы в дальнейшем обзавестись своими фанатами. Даже если исполнитель заранее знает, о чем он будет петь, и даже если у него есть кумиры в мире музыки, которым он стремится подражать, все же он может столкнуться с ситуацией, в которой попросту не понимает, какую композицию хочет создать. Важную роль здесь играет музыкальное сопровождение. Если же исполнитель является завзятым меломаном и прослушал множество представителей самых разных музыкальных жанров, то ему еще сложнее будет разобраться в своих склонностях. По этой причине прежде, чем скачать песни бесплатно, целесообразно рассмотреть наиболее известные течения в музыкальном мире, имеющие в настоящее время множество поклонников.

Поп-музыка. Особенности этого стиля таковы:

простые, зачастую лишенные смысла тексты;

активные пульсирующие ритмы, простые биты;

мелодичность;

избитые рифмы в текстах, которые можно легко предсказать: к примеру, «прочь – ночь, слезы – морозы»;

всего две-три фишки, повторяющиеся в песне множество раз, что придает ей однообразие и незабываемость.

Рок. Характерные особенности этого музыкального направления таковы:

громкость музыки;

четкий грохот ударных инструментов;

основная мелодия формируется звуком гитары;

тексты наполнены глубокими смыслами, хотя в ряде случаев они крайне затуманены, так что ухватить их крайне сложно.

Электронная музыка. В некоторых случаев в ней фигурирует вокал, однако в большинстве композиций он отсутствует. Отличительные особенности электронной музыки таковы:

записана с использованием компьютерного программного обеспечения;

вокал обработан до такой степени, что звучит совершенно нереалистично;

зачастую довольно энергичный темп.

Хип-хоп. Отличительные особенности этого распространенного музыкального направления таковы: