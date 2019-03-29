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Как определиться с музыкальным жанром

Москва, 29.03.2019
Чтобы стать успешным певцом, необходимо обладать красивым голосом, прекрасным слухом и чувством ритма. Кроме того, очень важно адекватно осознать свое место в музыкальной сфере.
#PressRelease

Знакомство с творчеством множества исполнителей и знание большого количества композиций значительно отличаются от самостоятельных занятий музыкой. В последнем случае необходимо приложить большие усилия, чтобы в дальнейшем обзавестись своими фанатами. Даже если исполнитель заранее знает, о чем он будет петь, и даже если у него есть кумиры в мире музыки, которым он стремится подражать, все же он может столкнуться с ситуацией, в которой попросту не понимает, какую композицию хочет создать. Важную роль здесь играет музыкальное сопровождение. Если же исполнитель является завзятым меломаном и прослушал множество представителей самых разных музыкальных жанров, то ему еще сложнее будет разобраться в своих склонностях. По этой причине прежде, чем скачать песни бесплатно, целесообразно рассмотреть наиболее известные течения в музыкальном мире, имеющие в настоящее время множество поклонников.

Поп-музыка. Особенности этого стиля таковы:

  • простые, зачастую лишенные смысла тексты;
  • активные пульсирующие ритмы, простые биты;
  • мелодичность;
  • избитые рифмы в текстах, которые можно легко предсказать: к примеру, «прочь – ночь, слезы – морозы»;
  • всего две-три фишки, повторяющиеся в песне множество раз, что придает ей однообразие и незабываемость.

Рок. Характерные особенности этого музыкального направления таковы:

  • громкость музыки;
  • четкий грохот ударных инструментов;
  • основная мелодия формируется звуком гитары;
  • тексты наполнены глубокими смыслами, хотя в ряде случаев они крайне затуманены, так что ухватить их крайне сложно.

Электронная музыка. В некоторых случаев в ней фигурирует вокал, однако в большинстве композиций он отсутствует. Отличительные особенности электронной музыки таковы:

  • записана с использованием компьютерного программного обеспечения;
  • вокал обработан до такой степени, что звучит совершенно нереалистично;
  • зачастую довольно энергичный темп.

Хип-хоп. Отличительные особенности этого распространенного музыкального направления таковы:

  • отсутствие собственно вокала, заменяемого речитативом, хотя в припеве иногда вокал используется;
  • тяжелый бит;
  • в ряде случаев в текстах содержится описание злободневных социальных проблем, но обычно они представляют собой набор зарифмованных предложений.
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