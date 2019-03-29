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Как португальская мебель завоевала любовь среди покупателей

Москва, 29.03.2019
Португалия – один из наиболее известных, востребованных поставщиков интерьерных решений. Регулярно увеличивается количество продаж португальских гостиных на территории Японии, Российской Федерации и Великобритании, Франции и США.
#PressRelease

Архитекторов, дизайнеров из данной страны постоянно приглашают для оформления штаб-квартир разных организаций, дорогих и очень качественных домов.

Популярность португальской мебели обусловлена рядом факторов:

  • Первоклассное качество, использование новых идей с древними ручными технологиями.
  • Точное знание стилистики, шикарное чувство стиля и непревзойденный колорит.
  • Тщательный подбор исходного материала.
  • Знание преимуществ разной древесины, многовековой опыт.

Португальские мебельщики стремительно и активно развивают собственную отрасль, сохраняют и значительно приумножают традиции, что делает их более успешными и конкурентноспособными. Дизайнеры не останавливаются на достигнутом, постоянно ищут новые идеи, оригинальные и необычные формы, что не перестает поражать своей гибкостью и гармонией. Многие эстеты считают за честь и долг купить мебель португальского производства для своей гостиной. Такая популярность поясняется тем, что мебель очень качественная, красивая, оригинальная, яркая и не похожая на другую. Для нее присущи оригинальность конструкций и силуэтов, смелость любых творческих задумок и решений.

В настоящее время португальцев считают лучшими производителями эксклюзивной и даже элитной мебели. Помимо всего прочего, именно они и формируют, определяют все свежие тенденции мебельной моды по всему миру. Несмотря на это, португальская мебель способна предложить наиболее оптимальный, привлекательный параметр для многих покупателей, речь идет о соотношении качества и цены. За счет умелого, грамотного продвижения продукции в интернете, широкому кругу покупателей стали доступны самые качественные и стильные спальни, кабинеты, гостиные, стенки и прочая мебель. Помимо этого, португальские специалисты активно делают лабораторную, медицинскую, складскую и торговую мебель, качество которой находится на высоте.

Португальская мебель является невероятно популярной, качественной и востребованной во всем мире. Что же касается спроса, то о нем свидетельствуют следующие цифры: в 2018 году экспорт продукции увеличился на шестнадцать процентов, хотя многие европейские производители постоянно сокращают и урезают поставки на экспорт.

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