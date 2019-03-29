Как выбрать идеальную шубу

Учитывая высокую стоимость изделия, важно получить отменное качество на долгие годы ношения при выборе женских шуб в Астане.
Особенности и правила выбора шубы
Чтобы покупка радовала не один сезон, следует придерживаться некоторых рекомендаций по выбору:
- Мех. Пушнина с самым густым ворсом наблюдается у лисы, чернобурки и песца.
- Страна. Если нужно именно натуральный мех хорошего качества, то стоит отдать предпочтение США, России, Финляндии. Дело в том, что природу обмануть достаточно сложно. Именно поэтому, наиболее теплый и густой мех у тех животных, которые обитают в условиях холодного климата.
- Качество шубки. За счет хитрых техник удается подстричь мех кролика и выдать его за норку. Несмотря на это, есть секреты, которые помогут сделать правильный выбор. Кожа проверяется следующим образом: сжать и разжать шкурку в кулаке, она обязана принять прежнюю форму и распрямиться. Ее можно встряхнуть, мех не должен сминаться и осыпаться.
- Низкое качество меха. Изделия не самого лучшего качества отличаются тем, что кожевая ткань хрупкая, грубая и достаточно ломкая. Если встряхнуть шубу, то можно будет услышать стрекочущий звук. Пересушенный мех будет постоянно деформироваться и ломаться, а неравномерный цвет сигнализирует о плохой покраске.
- Крашенный мех. Большинство красителей не портит качество меха, но многие предпочитают именно натуральные цвета. Важно заметить, что при окрашивании удается маскировать разные дефекты, имитировать дорогой мех, выдавая кролика за рыся.
- Стоимость натурального меха. Итоговая цена напрямую зависит от места производства и шкурного полуфабриката, бренда и страны-изготовителя. Что касается китайского меха, то он считается самым дешевым и доступным, американского и европейского – наиболее дорогим.
- Где купить хорошую, качественную шубу. Оптимальный вариант – ателье при меховых фабриках. Именно в таких местах производятся шубки не слишком большими партиями, поэтому риск купить некачественное изделие минимальный. Если покупать в ателье, то можно вносить свои поправки в дизайн: добавить поясок, не делать капюшон, укоротить рукава или же подол.
- Индивидуальный эскиз. Средняя стоимость пошива на заказ составляет не менее двадцати тысяч рублей, не учитывая стоимость самого меха.