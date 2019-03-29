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Как выбрать идеальную шубу

Москва, 29.03.2019
Любая представительница женского пола мечтает о шикарной и теплой шубке. Выбирая наряд из искусственного меха, трудностей возникать не должно. Что же касается шубы из натурального меха, необходимо учесть ряд нюансов и рекомендаций.
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Учитывая высокую стоимость изделия, важно получить отменное качество на долгие годы ношения при выборе женских шуб в Астане.

Особенности и правила выбора шубы

Чтобы покупка радовала не один сезон, следует придерживаться некоторых рекомендаций по выбору:

  1. Мех. Пушнина с самым густым ворсом наблюдается у лисы, чернобурки и песца.
  2. Страна. Если нужно именно натуральный мех хорошего качества, то стоит отдать предпочтение США, России, Финляндии. Дело в том, что природу обмануть достаточно сложно. Именно поэтому, наиболее теплый и густой мех у тех животных, которые обитают в условиях холодного климата.
  3. Качество шубки. За счет хитрых техник удается подстричь мех кролика и выдать его за норку. Несмотря на это, есть секреты, которые помогут сделать правильный выбор. Кожа проверяется следующим образом: сжать и разжать шкурку в кулаке, она обязана принять прежнюю форму и распрямиться. Ее можно встряхнуть, мех не должен сминаться и осыпаться.
  4. Низкое качество меха. Изделия не самого лучшего качества отличаются тем, что кожевая ткань хрупкая, грубая и достаточно ломкая. Если встряхнуть шубу, то можно будет услышать стрекочущий звук. Пересушенный мех будет постоянно деформироваться и ломаться, а неравномерный цвет сигнализирует о плохой покраске.
  5. Крашенный мех. Большинство красителей не портит качество меха, но многие предпочитают именно натуральные цвета. Важно заметить, что при окрашивании удается маскировать разные дефекты, имитировать дорогой мех, выдавая кролика за рыся.
  6. Стоимость натурального меха. Итоговая цена напрямую зависит от места производства и шкурного полуфабриката, бренда и страны-изготовителя. Что касается китайского меха, то он считается самым дешевым и доступным, американского и европейского – наиболее дорогим.
  7. Где купить хорошую, качественную шубу. Оптимальный вариант – ателье при меховых фабриках. Именно в таких местах производятся шубки не слишком большими партиями, поэтому риск купить некачественное изделие минимальный. Если покупать в ателье, то можно вносить свои поправки в дизайн: добавить поясок, не делать капюшон, укоротить рукава или же подол.
  8. Индивидуальный эскиз. Средняя стоимость пошива на заказ составляет не менее двадцати тысяч рублей, не учитывая стоимость самого меха.
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