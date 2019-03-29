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Как выбрать шубу из норки

Москва, 29.03.2019
Хотя для многих основной критерий выбора шубы из норки – пол этого зверька – может показаться странным, тем не менее, он является ключевым фактором при принятии решения о покупке. Дело в том, что между шкурками самцов и самок этого животного есть принципиальные различия.
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Как и у большинства млекопитающих, самки норки меньше самцов. Поэтому площадь их шкурок тоже меньше. С этим связано распространенное заблуждение, которое состоит в том, что качество меха самки выше качества меха самца, так как норковая шуба цена из шкурок самок примерно на четверть больше средней стоимости шубы из шкурок самцов. В действительности разница в стоимости имеет простое арифметическое объяснение. Поскольку площадь шкурок самок меньше площади шкурок самцов, то для пошива шубы одного и того же размера шкурок самок нужно больше. Именно этим объясняется дороговизна данных изделий. Выделка меха в обоих случаях не имеет почти никаких различий.

При этом между шкурками самок и самцов норки есть определенные внешние различия. Мех самки обладает легкостью, изяществом и нежностью. Мех самца характеризуется большей густотой, стойкостью и пушистостью. Он является довольно тяжелым, долго удерживает форму и имеет более продолжительный срок службы. Тяжелые шкурки самцов используются для пошива коротких шубок, шапок и жилетов. А пластичные и легкие шкурки самок отлично подходят для пошива расклешенных длинных шуб.

Второй по важности критерий выбора шубы после пола норки – сезонность. Необходимо обратить внимание, когда были умерщвлены животные, чьи шкурки использованы для изготовления одежды, – зимой или летом. Весной норки, как и другие пушные звери, линяют, и вместо прежнего меха у них вырастает новый. Летний мех норки обычно имеет более светлую окраску, меньший вес, большую гладкость и привлекательность. Однако надо принимать во внимание тот факт, что с этими достоинствами летнего меха связан и его главный недостаток – он является более холодным, чем зимний, что вполне естественно для животного мира. Так что для практических целей больше подойдет норковая шуба из зимнего меха, а для эстетических целей – изделия из летнего меха. Определить сезонность меха довольно легко – это можно сделать по наличию подпушка. Если под раздвинутым мехом имеется много пуха, то он является зимним, в противном случае – это летний мех.

Важно понимать, что долговечность шубы определяется не полом норки и не сезонностью меха, а исключительно качеством выделки. Чтобы проносить шубу долго, надо приобретать изделия надежных производителей.

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