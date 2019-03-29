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Как выбрать уголь для отопления

Москва, 29.03.2019
Использование угля для отопления имеет множество преимуществ перед другими способами получения тепловой энергии. Уголь добывается в Российской Федерации и не подвержен таким ценовым колебаниям, как нефть и нефтепродукты.
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Для его применения не нужно наличие специальных трубопроводов, как для отопительной системы, работающей на газе. Объем угля, требующийся на отопительный сезон, непосредственно определяется его качеством.

При выборе вида угля для отопления на сайте уголь-москва.рф первым делом обращают внимание на антрацит, обеспечивающий максимальную теплоотдачу, экономный расход, продолжительное и равномерное горение, минимальный объем формирующихся при горении шлаков. Доля серы в этой марке угля составляет менее 1%, а при горении остается всего примерно 10% пепла от общего объема. Благодаря данным особенностям причиняемый окружающей среде вред минимален, а продолжительность срока службы котлов и дымоходов значительно возрастает. В ходе взаимодействия водяного пара и серы формируются сернистая и серная кислоты, оказывающие отрицательное воздействие на обогревательные котлы и дымоходы.

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества антрацита, ему присущи два изъяна, которые имеют немаловажное значение для хозяев частных домов. Один из этих изъянов состоит в дороговизне. Другой изъян заключается в сложности разжигания антрацита.

В этой связи зачастую при выборе топлива для отопления домов их владельцы отдают предпочтение длиннопламенным углям, прекрасно подходящим почти для всех отопительных котлов, которые функционируют на твердом топливе, а также для печей и каминов. В число других достоинств длиннопламенных углей входят следующие особенности:

  • Горение таким же огнем с длинными языками, что и у дров;
  • Удобство разжигания, простота использования;
  • Продолжительность сжигания одной закладки является довольно большой, при этом выделяется значительное количество тепловой энергии;
  • Для обеспечения стабильного горения не нужно обустраивать дополнительное поддувало;
  • Удачное соотношение стоимость/качество.

Благодаря всем вышеуказанным достоинствам длиннопламенный уголь используется не только хозяевами частных домов, но и медицинскими учреждениями, котельными образовательных учреждений, администрациями различного уровня и др.

В стационарных котельных установках длиннопламенный уголь отлично себя зарекомендовал как при слоевом, так и при пылевидном сжигании. По этой причине потребители проявляют высокий спрос почти на все представленные в продаже фракции данной марки угля.

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