Вход/Регистрация Подписка

«Настоящий Освенцим»: Лукашенко объяснил, что его так разозлило при посещении коровника

Москва, 29.03.2019

Белорусский президент Александр Лукашенко пояснил, что его так разозлило в ходе посещения коровника в Могилевской области и заставило подписать ряд приказов об отставках чиновников сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, подобные  кадровые решения последовали из-за безответственности некоторых руководителей.  

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота», - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Напомним, 27 марта Александр Лукашенко приехал на молочно-товарный комплекс «Слижи», содержание коров на котором, а также состояние коровников, возмутили президента и заставили отправить в отставку вице-премьера по АПК  и главу Минсельхозпрода страны.

Лукашенко назвал коровник «настоящим Освенцимом» и заявил, что условия содержания животных являются неприемлемыми, учитывая их высокую стоимость.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    3. Выборы президента Украины: букмекеры изменили прогноз за 4 дня до голосования
      Выборы президента Украины: букмекеры изменили прогноз за 4 дня до голосования
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама