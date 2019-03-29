«Настоящий Освенцим»: Лукашенко объяснил, что его так разозлило при посещении коровника

Белорусский президент Александр Лукашенко пояснил, что его так разозлило в ходе посещения коровника в Могилевской области и заставило подписать ряд приказов об отставках чиновников сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, подобные кадровые решения последовали из-за безответственности некоторых руководителей.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота», - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Напомним, 27 марта Александр Лукашенко приехал на молочно-товарный комплекс «Слижи», содержание коров на котором, а также состояние коровников, возмутили президента и заставили отправить в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода страны.

Лукашенко назвал коровник «настоящим Освенцимом» и заявил, что условия содержания животных являются неприемлемыми, учитывая их высокую стоимость.