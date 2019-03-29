Медведев: к работе Абызова у меня претензий нет

В ходе прямого эфира с пользователями соцсети «ВКонтакте» глава правительства Дмитрий Медведев прокомментировал последние громкие задержанияя в стране. В частности, речь шла об экс-министре открытого правительства Михаиле Абызове, бывшем полпреде президента Викторе Ишаеве и инвесторе Майкле Калви. По словам председателя Кабмина, всё это относится к компетенции правоохранительных органов, в которых власть не должна соваться.

При этом он признался, что в деле Абызова, наверное, был и, видимо, до сих пор остаётся определенный конфликт между ним и кредиторами, который закончился уголовным делом.

«Это, конечно, плохо. Но сейчас другого варианта развития событий уже не существует. Раз конфликт не был изначально урегулирован в гражданско-правовом поле, то единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда», – резюмировал Медведев, добавив, что лично у него к работе Абызова в Кабмине, которая была серьёзной и важной, никаких претензий нет.