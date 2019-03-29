Минтруд предлагает повысить зарплату россиянам за неудобный график

Россияне должны получать надбавки к заработной плате за неудобный график работы, а также за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, возникающие при исполнении трудовых обязанностей, считают в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что об определении новых параметров вредной работы и доплат за нее речь шла на совещании 11 марта, сообщают «Известия».

Как пишет издание, на повышение зарплаты могут рассчитывать россияне, чей рабочий день начинается слишком рано, сотрудники ночных смен, а именно правоохранители, медики, журналисты, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта. За эмоциональные нагрузки предлагается дополнительно доплачивать педагогам, рассказал изданию секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.

Он также уточнил, что для оценки вредного влияния на здоровье россиян тех или иных условий труда экспертам предстоит разработать методику, которая позволит работодателям учитывать их наряду с другими опасными факторами - излучением, шумом и другими.

Как подчеркнул Трумель, что все эмоциональные перегрузки имеют «накопительный эффект и отражаются на здоровье».

«Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», —пояснил Трумель изданию.

Напомним ранее, СМИ сообщили, что отраслями с самыми высокими зарплатами в России является добывающая, информационная и финансовая сферы деятельности.