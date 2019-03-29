МКБ наладил поставку ликвидности реальному сектору экономики

66 млрд рублей за десять дней смог привлечь Московский кредитный банк на открытом рынке для своих клиентов — крупных компаний. Три операционные компании — АФК «Система», КамАЗ, «Славнефть» — и крупнейший банк страны Сбербанк разместили различные виды облигаций на Московской бирже. Организатором всех выпусков стал МКБ.

21 марта была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НГК “Славнефть”», ruAA («Эксперт РА»), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через четыре года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до оферты в размере 8,65% годовых. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоялось 28 марта.

22 марта была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «КамАЗ» — Bа3 (Moody’s), A+(RU) (АКРА) — общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей и сроком обращения три года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до погашения в размере 8,75% годовых. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 3 апреля.

27 марта была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «АФК “Система”» — B+ / BB– / ruA– (S&P / Fitch / «Эксперт РА» — общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через три с половиной года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 9,90% годовых. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 5 апреля.

28 марта была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «Сбербанк» — Вa1 / BBB– / ААА(ru) (Moody’s / Fitch /АКРА), общей номинальной стоимостью 40 млрд рублей и сроком обращения два года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до оферты в размере 8,20% годовых. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоялось 29 марта.

Работа на рынке долгового капитала — одно из приоритетных направлений деятельности банка. За первые три месяца 2019 года МКБ разместил облигаций на сумму свыше 140 млрд рублей. В прошлом году МКБ выступил организатором 24 эмиссий, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года банк стал лауреатом Cbonds Awards в номинации «Прорыв года».