Покупатели начинают отказываться от сланцевой нефти из США

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co. отказались от приобретенной у США сланцевой нефти из-за примесей, угрожающих снижением качества производимого ими топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Партии уже закупленной нефти с месторождения Eagle Ford на юге Техаса были перепроданы BP Plc. Еще один груз был отправлен в Китай, а затем продан НПЗ Sinochem Hongrun Petrochemical, у которого другие требования к качеству сырья.

Загрязнение сырья происходит из-за нехватки инфраструктуры для транспортировки сланцевой нефти. Из-за чего США используют одни и те же магистральные трубопроводы и нефтехранилища для самых разных сортов нефти, что приводит к загрязнению нефти, как остатками другого сырья, так и смесями для очистки хранилищ. Как отмечает агентство, это становится «головной болью для некоторых азиатских покупателей».

«Разные типы сырой нефти проходят один и тот же путь доставки от сланцевых месторождений в Техасе до Северной Дакоты. Она может оказаться загрязненной еще до того, как ее доставят в Азию — регион, лидирующий в мире по потреблению нефти», — поясняет агентство.

На Ближнем Востоке подобной проблемы не существует, несмотря на то, что система доставки аналогична, но под каждый сорт нефти подведена своя инфраструктура, отмечает Bloomberg.

СМИ сообщает также, что экспорт нефти США вырос с 2012 года со 100 тыс. баррелей в день до 2,5 млн баррелей в день в конце 2018 года.

Ожидается, что к концу 2020 года объемы поставок сырой нефти из США достигнут пяти миллионов баррелей в день.