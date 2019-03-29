США грозят санкциями нефтекомпаниям за сделки с Венесуэлой

Вашингтон потребовал от мировых нефтяных компаний отказаться от сделок с венесуэльскими властями, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В случае несогласия, администрация США угрожает ввести санкции против компаний, продолжающих закупать нефть у Венесуэлы.

Как сообщили собеседники агентства, США таким образом стремятся перекрыть поставки бензина и нефтепродуктов, которые Венесуэла использует для разбавления тяжелой сырой нефти, а после процедуры отправляет на экспорт.

При этом СМИ сообщает, что США не намерены перекрывать поставки на авиационное и дизельное топливо по гуманитарным соображениям.

Госдеп предупреждает нефтяные компании, что санкции будут вводиться, как за прямые контакты с венесуэльскими властями, так и торговлю через посредников или обмен по бартеру, передает Reuters.

При этом США «продолжают взаимодействовать с компаниями энергетического сектора по поводу возможных рисков», которые им могут грозить в случае сотрудничества с госкомпанией Венесуэлы PDVSA.