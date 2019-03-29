«Они никогда их не отменят»: Медведев о санкциях США против России

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ в ходе общения с пользователями соцсеты «ВКонтакте» – ответил на вопрос об антироссийских санкциях. По его словам, США никогда не отменят ограничения, которые они ввели против нашей страны.

«Такая политика у США, – подчеркнул Медведев. – Она всегда была направлена на это, по крайней мере, последнее столетие».

Российский премьер-министр подчеркнул, в истории не было такого временного промежутка, когда санкций со стороны США не существовало. При этом Медведев подчеркнул, что все эти санкции ломают международное сотрудничество.

«Они не позволяют ни Москве, ни Вашингтону решать ключевые вопросы обеспечения безопасности и экономического развития».