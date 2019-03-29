Пентагон озвучил сумму, потраченную на армию Украины

Начиная с 2014 года, США инвестировали в украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон газете «Известия».

Он уточнил, что деньги пошли на укрепление украинской армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.

При этом Пахон сообщил, что США «решительно поддерживают» стремление Украины пополнить ряды НАТО и «свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства».

Однако вступить в альянс, по словам представителя Пентагона, Украине мешает нерешенная «крымская проблема».

Напомним, в 2014 году Украина отказалась оставаться вне блока, позже в 2016 году Киев провозгласил вступление в НАТО целью внешней политики.

В феврале текущего года Рада приняла закон, который провозглашал курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз.