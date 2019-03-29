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Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля

Москва, 29.03.2019

Метеорологи Гисметео озвучили прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, в первые дни апреля почти на всей территории Европейской России наступит долгожданная климатическая весна.  

Так, в большинстве городов Поволжья средняя температура воздуха будет находиться на уровне плюс 3-8. В частности, в Казани ожидается 4-6 выше нуля и осадки. В Ульяновске, Самаре, Саратове и Пензе – 3-7. Причём солнечные дни здесь будут сменяться пасмурными, прогнозируются дожди и даже ливни. Более тёплая и сухая погода ожидается в Волгограде и Астрахани. Здесь уже в понедельник, 1 апреля воздух прогреется до плюс 13-14.

В южных регионах России с 1 по 7 апреля столбики термометров будут достигать отметки плюс 16-20. Например, в Краснодаре и Сочи, в субботу, 6 апреля и в воскресенье, 7 апреля прогнозируется 18-20, солнечно и преимущественно без осадков. Почти летняя погода также в республиках Северного Кавказа. Так в Грозном – плюс 17-20, в Магасе, Нальчике и Махачкале 15-18.  В Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске будет не так тепло, как у соседей – максимально плюс 11-13. Кроме того, почти вся неделя пройдёт здесь под аккомпанемент дождя.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге и Москве

По прогнозу Гисметео в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается солнечная погода и, что совсем не характерно для Северной столицы - почти без осадков. Средняя дневная температура составит плюс 6. В ночные часы возможны заморозки до минус 2. В Москве также ночью столбики термометров будут опускаться до минусовых показателей. Зато днём яркое солнце уничтожит последние оставшиеся в городе островки снега. Самым тёплым днём недели в столице станет воскресенье, 7 апреля – воздух прогреется до плюс 9. Самым холодным – понедельник, 1 апреля – плюс 6. 

По приметам на 1 апреля судили о погоде на осень. В народном календаре дата получила название Дарья грязнопролубка. Причём для наших предков «грязнопролубка» ‒ не укоризна и не насмешка, а закономерное состояние и очевидный признак весны и ещё один шаг навстречу долгожданному лету. Считалось, что если на Дарью тёплая погода – также будет 1 октября; звёзд ночью не видно – к жаркому сентябрю; на дорогах вытаивает навоз – к урожайному году.

1 апреля считается несчастливым днём. Сон, увиденный днём 1 апреля, если до вечера не сбылся, то не стоит уже ждать его исполнения. Людям, родившимся 1 апреля, дан дар врачевания. Носить им следует аквамарин.

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