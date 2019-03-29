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Путин пока не принял решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Москва, 29.03.2019

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. Об этом в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ заявил руководитель главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом, как подчеркнул представитель Кремля, президент от идеи строительства ВСМ не отказывался, а информация об этом не совсем соответствует действительности, передаёт агентство «Интерфакс».

«Точнее, совсем не соответствует, – отметил Песков. – Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Поэтому сейчас говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу другого – в корне неверно».

Также представитель Кремля пояснил, что работа по этому проекту продолжается.

«Это очень сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью. И, конечно, без серьёзного анализа, с бухты-барахты принимать решения было бы неверно», – резюмировал Песков.

Напомним, ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань не смог заручиться одобрением президента РФ Владимира Путина.

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