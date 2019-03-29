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«Россети» пошли на финансовый рекорд

Москва, 29.03.2019

Крупнейшая инфраструктурная компания «Россети» продемонстрировала рекордные показатели за всю историю своей деятельности. Согласно данным финансовой отчетности (МСФО), выручка группы компаний впервые в истории превысила триллион рублей, составив 1021,6 млрд (948,3 по итогам 2017 года). Показатель EBITDA вырос до 306,3 млрд рублей (в 2017-м — 292,8 млрд). Чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей. Чистый денежный поток (финансовый показатель, показывающий сколько денег осталось в распоряжении компании за год) от операционной деятельности вырос до 238,6 млрд рублей (212,4 млрд в 2017 году). 

«Две тысячи восемнадцатый год во многих отношениях стал для компании переломным», — сказал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, комментируя результаты отчетности. Глава холдинга заметил, что в отчетном периоде компания добилась важных регуляторных изменений, которые уже в 2019 году окажут дополнительный положительный эффект в части повышения финансово-экономической стабильности группы. Достигнутые компанией показатели можно назвать очень сильными, учитывая продолжающиеся проблемы с неплатежами, ограниченный рост тарифов естественных монополий и высокий уровень инфляции издержек.  

Последовательный рост финансовых показателей «Россетей» в течение уже трех лет — свидетельство того, что компания прошла тяжелый отрезок путь своего становления и начинает зарабатывать деньги для своих акционеров, в первую очередь для государства, а также тысяч бывших работников и других инвесторов. Кроме того, сильные финансовые показатели — основа для цифровой трансформации компании.

«Мы окончательно определили приоритеты развития, взяв курс на цифровую трансформацию отрасли до 2030 года, продолжили работу по консолидации электросетевых активов, активно взаимодействовали со всеми заинтересованными ведомствами и субъектами по вопросу закрепления на законодательном уровне возможности заключения с регионами долгосрочных тарифных соглашений», — заключил Павел Ливинский. 

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