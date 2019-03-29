Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Корабли Черноморского флота России «Иван Хурс» и «Василий Быков», взяли на сопровождение группу кораблей НАТО, вошедшую в в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Как сообщает телеканал «Звезда», моряки Черноморского флота сопровождают «группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», вошедших в акваторию Черного моря.

Ранее, 28 марта, в твиттере информагентства Турции Demirörn Haber Ajansı появилось видео прохода кораблей НАТО через Босфор в Черное море. Уточняется, что в группу входит фрегат Канады «Торонто», нидерландский эсминец «Эвертсен» и испанском фрегате «Санта Мария», которые прошли через пролив в сопровождении турецкого фрегата «Гелиболу». Как сообщило натовское командование, корабли прибыли в акваторию Черного моря для проведения учений и отработки совместных действий «с партнерами из Украины и Грузии».