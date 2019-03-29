«Ситуация в Ингушетии требует внимания»: Песков о столкновениях в Магасе и Назрани

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ заявил, что в Кремле внимательно следят за происходящим в Ингушетии. При это он подчеркнул, что ситуация в республике требует внимания.

«Вы говорите об отдельном происшествии в Назрани, которым занимаются правоохранительные органы, но это не вопрос Кремля», - ответил Песков на просьбу прокомментировать обстановку в Ингушетии.

При этом на уточняющий вопрос, связывают ли в Кремле произошедшее с митингами, которые происходили в Магасе, Песков ответил, что каких-либо оснований для этого нет.

«Мы оперативно получаем всю соответствующую информацию с мест, внимательно следим за тем, что происходит в Ингушетии. И понимаем, что ситуация действительно требует внимания», резюмировал представитель Кремля.

Напомним, утром 27 марта в Магасе произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга, которые выступают против закона о референдуме в Ингушетии. В ходе столкновений ранения получили несколько сотрудников ОМОН.

Вечером 28 марта в Назрани несколько мужчин проникли в здание городской мэрии и ранили трёх человек из травматических пистолетов. Согласно предварительной информации, среди пострадавших сын мэра Алихана Тумгоева и его охранник.



