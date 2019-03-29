Украина стягивает пограничные наряды к границе с Крымом

Как сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом. Меры принимаются в преддверии выборов украинского президента, которые пройдут 31 марта в воскресенье. Шевцов сообщил, что на границу с Крымом переброшены дополнительные пограничные наряды.

«На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда на административной черте с Крымом будет усилен пограничный контроль», - цитирует УНН слова представителя погранслужбы.

Он уточнил, что проверка будет усилена в направлении досмотра транспортных средств и личных документов.

Напомним, 31 марта пройдут выборы президента Украины. К настоящему моменту лидируют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Всего на пост президента страны претендуют 39 человек.