«Все в рот воды набрали»: в Киеве рассказали, как Порошенко будет добиваться победы на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия заканчиваются 31 марта, может одержать победу на выборах главы государства только за счет масштабных фальсификаций, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. Он сообщил, что «об этом знает вся страна и весь мир», но молчат.

При этом звучало множество разоблачений в СМИ на тему предстоящих фальсификаций, как то «сетки», подкупы, «мертвые души», включение представителей силовиков в состав избирательных комиссий и наблюдателей», рассказал Азаров.

Политик добавляет, что, ратующие за свободу Украины, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, «набрали в рот воды».

Азаров также рассказал о доказанных случаях обходов представителями предвыборного штаба Порошенко квартир и предприятий с предложением за деньги проголосовать за действующего президента страны. Факты уже были зафиксированы в СМИ, добавил экс-премьер.

Украина.ру сообщает, что высказывания Азарова прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?».