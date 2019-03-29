В Кремле не стали оценивать избирательную кампанию на Украине

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что не дело нашей страны как-то оценивать проходящую на Украине президентскую избирательную кампанию. По его словам, своё мнение по данному вопросу вправе высказывать только народ Украины, передаёт РИА Новости.

«Да, мы все стали и продолжаем оставаться свидетелями той кампании, которая происходит сейчас на Украине. Но оценивать, как и что там делается, это дело украинцев», - подчеркнул пресс-секретарь президента в ответ на вопрос одного из журналистов, о том, как российские власти оценивают эту избирательную кампанию.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, а также в Донбассе лишены возможности голосовать на предстоящих выборах.

«К сожалению, это те факты, которые отрицать всё-таки сложно и которые являются печальной реальностью», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, уже в это воскресенье на Украине пройдут очередные президентские выборы. За пост главы государства ведут борьбу 39 кандидатов. Согласно всем социологическим опросам, в предвыборной гонке уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать более 30%. На втором месте действующий президент Украины Пётр Порошенко. Его рейтинг составляет от 14% до 17%. Замыкает тройку лидеров глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать от 12,5% до 14%.