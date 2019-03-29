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В Норвегии рассказали, в каких случая придется обращаться за помощью к России

Москва, 29.03.2019

В случае чрезвычайных ситуаций Норвегии не обойтись без помощи России, на чьих спасателей ей придется положиться в сложную минуту, пишет норвежская газета Klassekampen.

По мнению автора статьи, прибегнуть к российской помощи норвежцев может заставить «ограниченность в ресурсах».

«Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи»,  - приводит СМИ слова главы комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа.

Высказывание прозвучало после ЧП с круизным судном Viking Sky , у которого отказал двигатель у западного побережья Норвегии.

Автор материала напоминает, что у России имеется достаточное количество спасательных вертолетов на Кольском полуострове, в то время как Норвегия сталкивается с нехваткой таких машин. Поэтому в случае крупного ЧП Норвегии придется обращаться к России за помощью.

«Если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России», - пишет издание.

Напомним, 23 марта круизный лайнер Viking Sky с 1,4 тысячей человек на борту попал в сильный шторм, также у машины отказал двигатель. Стихия не позволяла пересадить людей на другие суда и единственная возможность спасения  была – поднимать по одному человеку на пять вертолетов, которые пришли на помощь. В общей сложности таким образом были эвакуированы почти 470 человек.

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