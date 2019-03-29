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В России появится уникальный снаряд

Москва, 29.03.2019

«Умный» артиллерийский снаряд, не имеющий аналогов в мире, поступит на вооружение российской армии, рассказал управляющий директор предприятия «ТочМаш» Валерий Макеев. Снаряд разрабатывают в конструкторском бюро имени Нудельмана.

Как рассказал Макеев РИА Новости, в настоящий момент ведется активная работа по «созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда». Также предприятие работает над созданием «высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов».

За основу некоторых характеристик снаряда взяты технические заделы новейшего серийного танкового управляемого снаряда «Кобра».

Конструкторское бюро «Точмаш» разработало более 70 систем и комплексов вооружений практически для всех видов и родов войск. Данное оружие поставляется в десятки стран.

Ранее, СМИ сообщали, что новейший подводный аппарат «Посейдон» будет спущены на воду уже весной этого года. Аналогов этого оружия, которое за рубежом уже прозвали «смертоносным», в мире нет.

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