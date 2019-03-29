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В Совфеде объяснили, почему Крыму не требуется международное признание

Москва, 29.03.2019

Владимир Джабаров – первый заместитель международного комитета верхней палаты российского парламента – объяснил, почему Крыму не требуется международное признание. По его мнению, в этом нет никакого смысла, так как полуостров уже является одним из субъектов России, которая естественно признана мировым сообществом, передаёт РИА Новости.

«Зачем нам международное признание Крыма? Это не субъект международного права, Крым – субъект Российской Федерации. Мы же не просим, чтобы Вашингтон или Евросоюз, например, признали Тюменскую области или Сахалин. Они и так признаны всем миром, так как являются частью России. Аналогичная ситуация с Крымом», – резюмировал сенатор.

Наша справка

16 марта 2014 года в ходе референдума, который состоялся в Крыму, 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с РФ. 17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с РоФ договор о вхождении в её состав. 18 марта глава российского государства Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

Большинство стран до сих пор не признают результаты крымского референдума. Украина также по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Такого же мнения придерживаются в Вашингтоне и Брюсселе.

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