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Виды флеш-игр: как определиться с выбором

Москва, 29.03.2019
Популярность компьютерных игр среди представителей всех возрастных групп в настоящее время очень высока.
#PressRelease

Среди множества разновидностей этих программ особое место занимают флеш-игры, характеризующиеся простотой в управлении и ненавязчивостью в сочетании со способностью перенести человека в захватывающий мир фантазий. Существуют три основных категории, на которые можно разделить все игры онлайн:

  • Казуальные. В такие игры люди играют время от времени, когда появляется свободная минутка, к примеру, в офисе. Они рассчитаны на широкий круг пользователей, не требуют хорошего владения компьютером и характеризуются простотой управления. К данной категории относятся первые компьютерные игры, появившиеся в конце прошлого столетия: тетрис, пазлы, головоломки и др. В эту же категорию входят видоизмененные настольные игры – шашки, шахматы, карты, – а также разнообразные квесты и аркады.
  • Многопользовательские. В одной такой флеш-игре могут одновременно участвовать несколько пользователей. Это ролевые игры, отличающиеся повышенной сложностью по сравнению с казуальными и требующие регистрации участников. В виртуальном пространстве многопользовательской флеш-игры может одновременно находиться большое число участников, у каждого из которых есть собственный персонаж. В число важнейших жанров таких флеш-игр входят стратегии, шутеры, гонки, «бродилки» и битвы. Главная характерная особенность таких флеш-игр состоит в постоянной заинтересованности участников в ходе событий игры, которые могут продолжать в ней участвовать на протяжении многих месяцев и даже лет.
  • Массовые. Это наиболее перспективная категория флеш-игр, которой прочат большое будущее. В массовых флеш-играх принимает участие колоссальное число пользователей, которые как бы живут в виртуальном мире. В этом мире существуют свои законы, обычаи и правила поведения, каждый из игровых персонажей занимает определенный иерархический уровень. Наибольшей популярностью среди разновидностей таких флеш-игр пользуются экономические и боевые стратегии. Игрокам приходится постоянно взаимодействовать в ходе завоевания новых территорий, получения очков для себя и своей команды, которые можно израсходовать на покупку оружия или экипировки.

Все описанные категории флеш-игр, несмотря на различия между ними, предназначены для того, чтобы интересно и весело провести время путем расслабления мозга или, напротив, посредством постановки перед ним новой интересной задачи.

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