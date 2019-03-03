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Есть стыковка!

Москва, 03.03.2019
Успешный запуск космического корабля Crew Dragon и его стыковка с МКС не только позволят США отказаться от использования наших «Союзов», но и вступить с Россией в жесткую конкурентную борьбу за право возить туристов к МКС после 2025 года, когда федеральные власти прекратят ее финансирование и отдадут на откуп частным компаниям

Глава компании SpaceX Илон Маск смело может праздновать победу. Его ракета-носитель Falcon-9, стартовавшая в субботу 2 марта с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди, успешно вывела на орбиту новый пилотируемый корабль Crew Dragon (Dragon V2). А уже через день, 3 марта, под контролем Центра управления полетами в Хьюстоне этот корабль пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Прямо перед этим событием сам Маск неожиданно для всех заявил, что обеспокоен стыковкой. «Если раньше, когда мы приближались к космической станции, то специальная «рука» «захватывала» и притягивала наш грузовой корабль Dragon 1. А сейчас он подлетит к МКС и пристыкуется сам. Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали», — заявил глава SpaceX. Заметим, что ради безопасности, все четыре люка американского сегмента МКС во время стыковки были закрыты. Но волновались американцы, судя по всем, напрасно.

За проделанную работу космические деятели США даже удостоились личной похвалы Дональда Трампа. «НАСА снова рулит. Отличная работа! Поздравляю SpaceX и всех!» -- написал в своем твиттере американский президент.

Правда, нельзя не отметить, что весь полет проходил в тестовом режиме и носил исключительно экспериментальный характер. На борту Crew Dragon вместо астронавтов решено было разместить манекен Ripley – антропоморфное испытательное устройство, названное в честь героини Сигурни Уинер из фильма «Чужой». Этот манекен, оснащенный десятками различных датчиков, предназначен для сбора всевозможной информации, которая будет использована для подготовки первого пилотируемого полета на кораблях этой серии. Помимо него, на борту находится почти 200 кг различного оборудования и припасов для экипажа КМС. На Землю Crew Dragon должен вернуться 8 марта, приводнившись в Атлантическом океане у берегов Флориды. Тем не менее, уже ясно, что этот эксперимент будет иметь далеко идущие последствия. И прежде всего, для нашей космической отрасли.

Не секрет, что американцы уже много лет выражают недовольство монополией «Роскосмоса» на пилотируемые запуски к МКС, которая сложилась на рынке после прекращения программы полетов американских многоразовых кораблей Space Shuttle в 2011 году. Это привело к тому, что для полетов своих астронавтов к МКС НАСА приходилось покупать места на российских кораблях серии «Союз». Только за последние 3,5 года американцы потратили на это порядка 1 млрд долларов. Причем цена за место на «Союзе» росла как на дрожжах. Так, если в 2008 году оно обходилось национальному космическому агентству США примерно в 22 млн долларов, то уже в прошлом году ценник вырос почти до 85 млн долларов. Ясно, что такое положение вещей не только ущемляло национальную гордость американцев, но и просто не могло не спровоцировать их на создание собственных пилотируемых кораблей. В результате уже в 2009 году в США стартовал проект Commercial Crew Program (CCP), согласно которому частные космические компании должны были создать собственные версии кораблей для доставки американских астронавтов на МКС. В общей сложности на эти цели США потратили порядка 9 млрд долларов. И хотя в тендере на первых порах участвовало свыше трех десятков разработчиков, до финала дошли только два – SpaceX и Boeing. Первая создала тот самый Crew Dragon. Он рассчитан на экипаж из 6-7 астронавтов и по сути является усовершенствованной версией многоразового грузового корабля Dragon 1. А вторая – пилотируемый корабль CST-100 Starliner, способный принять на борт 7 человек. Его стартовая масса составляет 13 тонн, а срок автономного существования достигает 210 дней (активного – 60 часов). В своей первый беспилотный полет CST-100 Starliner, как ожидается, отправится к МКС уже в мае нынешнего года. Заметим, что помимо этих разработок в США есть и еще одна – пилотируемого космического корабля Orion, который создает корпорация Lockheed Martin. Правда, этот корабль не предназначен для полетов к МКС – она займется доставкой астронавтов на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway, после 2025 года. Таким образом, уже в самом ближайшем будущем у американцев будет вся линейка для доставки своих астронавтов в космос. А значит, нужда в наших «Союзах» у США отпадет. НАСА даже поспешило назвать имена девяти астронавтов, которые отправятся в полет на американских кораблях Crew Dragon и CST-100 Starliner. Это Сунита Уильямс, Джош Кассада, Эрик Бо, Николь Манн, Кристофес Фергюсон, Дуглас Херли, Роберт Бенкен, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер. Впрочем, глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что в будущем время от времени США могут пользоваться нашими «Союзами», но вот о каком-либо постоянном сотрудничестве речи больше не идет. Это означает, что если следующие испытания Crew Dragon, уже в пилотируемом режиме с астронавтами на борту, пройдут успешно, то на «Союзах» после 2020 года будут летать только наши космонавты, а «Роскосмос» лишится примерно 200-220 млн долларов ежегодных дополнительных доходов. Но это еще не все. Не секрет, что само существование МКС после 2025 года находится под большим вопросом. США уже объявили, что через 6 лет прекратят финансировать станцию, отдав на откуп использование американского сегмента частным компаниям. Как они будут его эксплуатировать тоже известно – возить туда космических туристов. Кстати, аналогичный вариант использования МКС уже несколько лет обсуждают и в России. И вот здесь «Роскосмосу» придется серьезно потрудиться, чтобы ценник на место в «Союзе» был как минимум не выше, чем на кораблях Crew Dragon и CST-100 Starliner. В теории, неплохие шансы на успех в конкурентной борьбе с американцами, мы можем получить после запуска нашего нового пилотируемого корабля серии «Федерация». Но он состоится не ранее 2024 года. И то при самом благоприятном развитии событий.

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