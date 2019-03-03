Почему Россия не станет стратегическим братом Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес предложила Москве «выйти на новый, более высокий уровень отношений» - стратегическое братство. Однако Россия, скорее всего, останется лишь стратегическим партнером. Так выгоднее и безопаснее.

Цена слов

В советское время бытовал такой анекдот. Идут русский и болгарин по улице, находят сто рублей. Русский говорит: «Ну что, разделим по-братски?». «Нет, -отвечает болгарин. – Лучше поровну».

Вопреки анекдоту, как-то в истории России получалось, что ее «братские» отношения с третьими странами обычно складывались отнюдь не в ее пользу. «Братушки» были либо нахлебниками, либо временными попутчиками, предававшими Москву в период ее слабости.

И вот сейчас у России новый кандидат на эту должность. В Москве с визитом побывала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Которая заявила, что «Венесуэла и Россия из стратегических партнеров должны превратиться в стратегических братьев».

Цели визита госпожи Родригес понятны. Чавистский режим (во главе которого после смерти Чавеса стал Николас Мадуро) переживает самый серьезный кризис за всю свою историю, и вице-президент приехала в Москву за поддержкой – риторической и материальной. И ей бы очень хотелось, чтобы эта поддержка оказывалась по-братски – то есть на безвозвратной основе.

Москва на это предложение ответила неоднозначно. Что касается риторической поддержки, то ее Россия отсыпала Венесуэле, как говорится, с горочкой. Госпожу Родригес встречали множество топовых российских чиновников, а официальные лица не скупились на слова поддержки в адрес «легитимного правительства Венесуэлы». Кремль полностью и публично поддержал основные позиции венесуэльской власти. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров еще раз подтвердил, что Москва готова «подключиться к тем усилиям региональных и международных посредников, которые выступают за налаживание инклюзивного национального диалога», но лишь «при условии согласия на это основных политических сил Венесуэлы». И, по словам Лаврова, к такому диалогу не готова оппозиция, «следуя, как мы прекрасно знаем, прямым указаниям из Вашингтона». Кроме того, российский министр отметил, что нынешнее ухудшение социально-экономической ситуации «было спровоцировано введением США нелегитимных односторонних санкций против ведущих секторов венесуэльской экономики и блокированием государственных активов Венесуэлы за рубежом, прежде всего в США и Великобритании».

Но что же касается практической помощи, то тут Москва заняла куда более деловую позицию. Очевидно, Россия не будет спонсировать режим финансовыми вливаниями, поскольку понимает, что шансов пережить кризис у Мадуро не так мало. Даже если венесуэльский президент каким-то образом пересидит нынешние протесты и нейтрализует Хуана Гуайдо (а точнее стоящих за ним лидеров венесуэльской оппозиции), то страна все равно вряд ли выдержит международное давление. Особенно в том случае, если США введут эмбарго. В этом случае Венесуэлу спасут лишь регулярные финансовые вливания, а поскольку Китай (один из ключевых внешнеполитических партнеров страны) уже дал понять, что не готов спасать режим, то Россия в одиночку это делать не сможет и не станет.

Как не станет она посылать в Венесуэлу войска для защиты Николаса Мадуро и своих вложений в него. Хотя бы потому, что эта латиноамериканская страна находится слишком далеко от российских берегов и слишком близко к американским. У Москвы недостаточно технических средств для того, чтобы обеспечить должное снабжение своей потенциальной группировки в Венесуэле, а ввязываться в изначально проигрышную авантюру Владимир Путин все-таки не рискнет.

Прагматично и обоюдно

Как абсолютно верно отметил Сергей Лавров, «лучший способ помочь венесуэльцам – расширять практическое, прагматичное, обоюдовыгодное взаимодействие». И ключевое слово тут – обоюдовыгодное. Москва должна помогать правительству Мадуро (несмотря на все его ошибки и злоупотребления, выбирать из двух «сукиных детей» нужно того, кто все-таки хоть частично свой), однако лишь в тех моментах и на тех условиях, которые выгодны для Российской Федерации.

Так, например, Венесуэле нужны различного рода товары (гениальная внутренняя политика чавистов сделала страну очень зависимой от импорта). И Москва готова венесуэльцам их продавать. Поскольку валюты у Каракаса немного, а принимать боливары (чья ценность давно ушла в пике и пробивает очередное дно) Россия не станет, то, судя по всему, Венесуэла будет оплачивать поставки по бартеру. Например, за нефть (которую Россия, конечно, не будет гнать на свою территорию, а перенаправит на внешние рынки).

Даже гуманитарная помощь должна быть выгодной. Так, по словам Лаврова, Москва уже направила в Венесуэлу «первую партию медикаментов в размере 7,5 тонн», но «за счет нашего взноса во Всемирную организацию здравоохранения и по проекту, который реализуется Панамериканской организацией здравоохранения».

Наконец, госпожа Родригес заявила, что европейский офис PDVSA «и другие филиалы» переедут из Лиссабона в Москву - и Россия с удовольствием примет эту компанию. Ведь размещение этого офиса даст РФ не только налоговые доходы и рабочие места, но и репутацию «надежной гавани» для различных компаний из третьего мира, желающих сохранить свои активы и свободу операционной деятельности.

Помимо экономических выгод, Москва пытается «монетизировать» сотрудничество с Каракасом и в дипломатическом плане. Россия использует венесуэльскую историю для дискредитации позиции США. Каким бы узурпатором и неумехой не был бы Николас Мадуро, это не дает право Вашингтону так демонстративно и нагло вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, не дает право угрожать интервенцией суверенному государству. И Россия активно эксплуатирует эту ошибочную политику США, стимулируя тем самым страхи в других государствах третьего мира относительно экспансионизма администрации Трампа.

Наконец, Москва пытается за счет венесуэльской истории дискредитировать и другие государства. Например, на пресс-конференции по итогам визита госпожи Родригес Сергей Лавров элегантно пробросил заявление о том, что «США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ряд других видов вооружения и переправить их поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее, абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве». То есть украинского. Было бы здорово в самое ближайшее время получить какую-то фактуру, подтверждающую слова господина Лаврова. Как и, в общем, дальнейшее четкое следование «партнерскому», а не «братскому» курсу в отношениях с Каракасом.