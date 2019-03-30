Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США

Курс доллара перешел к резкому росту к рублю в пятницу после новостей из США о новых санкциях. Курс доллара к закрытию сессии прибавил 70 копеек - 65,64 рубля, курс евро вырос на 81 копейку - до 73,66.

США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. Об этом в пятницу сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК.

Как отмечали ранее аналитики, период сильного рубля подошел к концу. В четверг завершился налоговый период, а в пятницу спекулянты закрывали позиции по рублю. Обострение санкционной риторики спровоцировало старт нового цикла укрепления курса доллара. На следующей неделе после прорыва уровня 65 рубля курс доллара может вырасти до 66 рубля, прогнозируют эксперты.