Алексей Рогозин поработал над ошибками

Лайнер под управлением шеф-пилота концерна «Ил» Героя России Николая Куимова поднялся в воздух с заводского аэродрома Воронежского авиазавода, сделал три круга над взлетно-посадочной полосой, после чего успешно приземлился. Весь полет в общей сложности продолжался около 45 минут, в ходе которых машина развила скорость порядка 250 км в час. «Все прошло штатно, никаких нареканий нет» -- заявили «Эксперту» представители «Ила».

Впрочем, ни для кого не секрет, что летный прототип Ил-112В имеет значительный перегруз. Эта машина весит как минимум на 1,5 тонны больше, чем требуется. А значит, пока еще не в полной мере соответствует техническому заданию Минобороны России. Напомним, что нашим военным нужен самолет, способный взять на борт 5 тонн груза и перевезти его на расстояние 1200 км. Но, как признался глава «Ила» Алексей Рогозин, пока что такую дальность полета прототип Ил-112В обеспечить не может. Именно поэтому концерн уже разработал комплексную программу по снижению веса, которая затронет практически все системы самолета, начиная от планера и заканчивая двигателями. И только после того, как она будет реализована, можно говорить об определении базовой конфигурации Ил-112В и его запуске в серийное производство. Однако, все эти нюансы нисколько не умаляют успех наши авиаконструкторов. Несмотря на гигантские технологические и организационные трудности им все-таки удалось разработать с нуля первый военно-транспортный самолет в современной истории нашей страны.

Алексей Хазбиев

Без преувеличения можно сказать, что Ил-112В – едва ли не самый многострадальный проект во всей авиационной промышленности России. Его проектирование началось еще в первой половине 90-х. При этом изначально самолет предполагалось сделать пассажирским, но в силу целого ряда обстоятельств в дело вмешались военным. Им уже тогда требовалась машина для замены Ан-26. Поэтому не удивительно, что Ил-112В в апреле 2004 года победил в конкурсе Минобороны на создание лёгкого военно-транспортного самолета грузоподъемностью порядка 6 тонн. А уже через год тогдашний командующий 61-й воздушной армией генерал-лейтенант Виктор Денисов прямо заявил журналистам, что Ил-112В поднимется в воздух в 2006 году, после чего военный перейдут к серийным закупкам. Более того, Ил-112В даже включили в Государственную программу вооружений до 2020 года. В соответствии с этим документом наши военные планировали приобретать по 18 таких самолетов в год. Но уже в 2010 году тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков сделал выбор в пользу закупок украинского аналога Ан-140, а финансировать разработку Ил-112В просто прекратил. Это означало, что проект неминуемо будет закрыт. Так оно и произошло. И только летом 2013 уже новый глава нашего военного ведомства Сергей Шойгу принял решение возобновить программу Ил-112В. Но контракт на опытно-конструкторские работы по этому самолету наши военные подписали лишь в 2014 году. При этом Воронежский авиазавод получил порядка 1,5 млрд рублей на модернизацию своих производственных мощностей. Однако, быстро выяснилось, что этих денег, во-первых, недостаточно, а во-вторых, что ресурсы надо вкладывать не только в станки и оборудование, а еще и в самих инженеров и конструкторов. Именно из-за их недоработок программа создания Ил-112В столкнулась с новыми трудностями. Вот что по этому поводу несколько месяцев назад говорил главный конструктор «Ила» Николай Таликов: -- «Да, мы перетяжелили самолет. Тут есть объективные причины – в авиационной промышленности прошла смена поколений. Пополнение шло слабенькое, технические вузы потеряли популярность. Да и зарплата сыграла свою роль. В 2010 году, когда остановили работы по Ил-112, у нас пять отделов встали и перешли на работу в «Иркут» -- там платили почти втрое больше. Во многом поэтому мы упустили проблему веса». Заметим, что проблему избыточного веса отчасти можно было решить за счет сокращения количества экипажа с трех до двух человек, просто убрав штурмана. Тем более что его функции уже давно в современных самолетах выполняет авионика. Кстати, в аналогичных по классу западных самолетах типа испанского CASA C-295 или итальянского C-27J Spartan экипаж состоит из двух человек. Но Минобороны России, по словам Алексея Рогозина, такое решение для Ил-112В категорически отвергли.

Тем не менее, в Ил-112 все-таки был реализован целый ряд инноваций, которые в военно-транспортных самолетах предыдущего поколения не применялись. Это прежде всего, композитные крылья большого удлинения, которые изготавливает дочерняя структура ОАК – «АэроКомпозит». Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, инженеры «Ила» спроектировали цельное крыло, которое крепится сверху на фюзеляж при помощи силовых элементов. Такая инновация позволила облегчить вес воздушного судна и улучшить его экономическую эффективность. Она, по расчетам, конструкторов примерно в 1,9 раза выше, чем у Ан-26. Можно представить себе, что было, если бы опытный экземпляр Ил-112В вместо композитных крыльев получил алюминиевые – в этом случае он вряд ли вообще смог оторваться от земли.

Уже в ноябре прошлого года в Воронеже состоялась торжественная выкатка Ил-112В, после чего самолет передали на испытания. И уже тут стало ясно, что главная проблема этого лайнера не столько избыточный вес, сколько новые двигатели ТВ7-117СТ, которые специально для него разработала ОДК. Во-первых, они слишком маломощные. Именно поэтому в новом техническом задании Минобороны России грузоподъемность Ил-112В сократили с 6 до 5 тонн. А, во-вторых, надежность этих агрегатов далеко не так хороша, как это представлялось на первый взгляд. Так, во время выполнения первой серии пробежек по взлетной полосе на прототипе Ил-112В фиксировались многочисленные случаи вибрации, а также разрушения винтов. Причем нештатная работа роторов двигателя повторялась даже после замены всей силовой установки на новую. Что же касается разрушения винта, то эта проблема фиксировалась как минимум 6 раз. Как заявил нам сам Алексей Рогозин, уже к марту «эта проблема была устранена и больше не повторяется».

Тем не менее, даже новый график испытаний Ил-112В концерну «Ил» выдержать не удалось. Сейчас задержка составляет несколько месяцев и ликвидировать ее будет очень непросто. Это обстоятельство уже стало поводом для критики в адрес Ила» со стороны вице-премьера России Юрия Борисова. А в его аппарате даже заговорили о необходимости «усиления кадрового потенциала» как самой ОАК, так и входящего в него концерна «Ил». Впрочем, делать из этого далеко идущие выводы пока рано. Ясно, что нашим военным Ил-112В нужен как воздух. Уже через пять-шесть лет начнется массовое списание самолетов Ан-26, стоящих на вооружении ВКС России и Морской авиации ВМФ. Всего их в парке Минобороны нашей страны насчитывается порядка 150 единиц. К концу 2030 года все эти самолеты нужно будет заменить на Ил-112В. Но для этого необходимо резко активизировать испытания прототипа, достроить еще два летных образца, реализовать программу снижения веса и зафиксировать окончательную конфигурацию модели, что позволит в конце концов перейти к серийному производству. От того как быстро с этой задачей справится концерн «Ил» будет зависеть не только судьба его руководства, но и успех еще одной программы – создания пассажирского самолета Ил-114, который проектируется на базе целого ряда технологических решений, примененных в военно-транспортном Ил-112В.