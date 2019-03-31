Близкие выборы

На Украине проходит первый тур президентских выборов, пожалуй самых напряженных за все годы независимости бывшей советской республики. Явка избирателей, согласно опросам социологов обещает быть рекордной – 84% опрошенных собирались принять участие в голосовании. Поскольку опрос проводился среди тех, кто находился на родине, реальная явка может оказаться ниже, поскольку около трети из 29 462 тыс. избирателей могут находиться за границей в поисках заработка. Находящиеся за границей граждане Украины имеют право проголосовать в стране пребывания, но несколько миллионов украинцев находящихся в России впервые лишены этого права. По мнению украинских властей лучше лишить их права голоса, поскольку они и могут недолюбливать продавца шоколадок удерживающегося у власти на пропаганде ненависти и войны. Те, кому посчастливилось в поисках пропитания покинуть Украину в западном направлении, например в Польшу, с утра выстроились с многосотметровые очереди, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Существенно повысить явку может желание действующего президента пройти во второй тур нетрадиционным способом – через вбросы бюллетеней. Однако 93,5 тыс. официальных наблюдателей могут существенно осложнить задуманное. Пока что самым громким нарушением стало обнаружение ручек с исчезающими чернилами на участке для голосования в городе Киеве.

По официальной информации, на 15.00 (киевское время совпадает с московским) проголосовало 44% избирателей. Максимальная активность зафиксирована в центральном и южном регионах – в Кировоградской, Запорожской, Черкасской и Днепропетровской областях. Самая низкая явка зафиксирована в западных областях Украины, чьи жители, по всей видимости, стоят в очередях на избирательные участки в Польше. Предвыборная агитация, равно как и оглашение результатов экзит-поллов до закрытия избирательных участков запрещено. Но действующий президент Петр Порошенко, которому нечем, за исключением антироссийской риторики, похвастаться перед избирателями, продолжил ее и в день голосования. «Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой (Договора о дружбе с Россией – Эксперт)» провозгласил президент Украины. Владимир Зеленский приветствовал решение Михаила Саакашвили, которого Порошенко лишил украинского гражданства и выкинул из страны за антикоррупционную риторику, вернуться на Украину 1 апреля. Остальные кандидаты пока воздерживаются от громких политических заявлений.

По неофициальной информации, одна из организаций проводящих экзит-полл, поделилась первыми данными. Лидирует Владимир Зеленский с 29% голосов избирателей, на второе место вырвался Петр Порошенко с 18%, а недавний лидер симпатий избирателей Юлия Тимошенко лишь третья с 13% голосов. Представитель бывшей Партии Регионов и, по совместительству, русскоязычного населения Украины Юрий Бойкой получает 11%, а бывший министр обороны Украины и ярый сторонник НАТО Анатолий Гриценко лишь 7% голосов. Впечатляют результаты Петра Порошенко – из непроходного во второй тур кандидата с рейтингом около 8%, он уверенно выходит на втрое место. Секрет успеха прост – перед выборами штаб Порошенко развернул по стране сетку по подкупу избирателей. Наивные бабушки, которым заплатили по 2,5 тыс. рублей, пошли «честно исполнять свой долг». Первые официальные результаты опросов на выходах из участков появиться после закрытия избирательных участков, в 20.00. Первые результаты народного волеизъявления будут представлены не только Центральной избирательной комиссией, и штабами основных претендентов на пост президента, которые организовали параллельный подсчет голосов.