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На Украине опубликованы результаты экзитполов президентских выборов

Москва, 31.03.2019
  • На Украине опубликованы результаты экзитполов президентских выборов

Анна Марченко/ТАСС

На Украине закрылись избирательные участки на выборах президента Украины. Как сообщают украинские Вести, обнародованы результаты экзитполов. 31 марта в рамках "Национального экзит-пола" фонд "Демократические инициативы им. И.Кучерива" опубликовал результаты опроса в ходе первого тура выборов президента Украины, согласно которому определилась тройка лидеров. Так, Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.

По результатам экзит-пола ТСН по заказу 1+1: у Зеленского - 30,1% голосов, у Порошенко - 18,5%, у Тимошенко - 14,0%, у Бойко -9,1%, у Гриценко - 7,6%.

Согласно экзит-полу, проведенному телеканалами "Newsone" и "112 Украина" - Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента в Украине, набрав 30,7% и 18,6% голосов, Тимошенко поддержали 13,9%.

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