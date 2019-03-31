Хрустальные люстры: грамотный выбор и уход

Наряду с другими производителями Гусь Хрустальный завод люстр изготавливает подвесные и потолочные люстры. Отличительные особенности первых заключаются в небольших габаритах и лаконичном дизайне, благодаря чему они удачно вписываются в интерьер маленького помещения. Вторые состоят из множества небольших камней, расположенных в два-три яруса. Они являются довольно массивными и рассчитаны на помещения большой площади с высокими потолками (не менее трех метров). Существуют более компактные подвесные люстры, предназначенные для менее просторных помещений. Однако при их покупке надо определить оптимальную высоту с учетом того, что нижний ярус люстры должен располагаться на расстоянии около двух метров от пола.
Кроме того, при выборе хрустальной люстры нужно учитывать следующие факторы:
- Качество материала. Подвесные элементы должны быть сделаны из материала standart, доля окиси свинца в составе которого составляет не меньше 24%. Большое значение имеет и качество огранки: чем ровнее и четче грани подвесок, тем более привлекательный вид будет иметь узор, формируемый преломленным светом ламп.
- Число подвесок из хрусталя. От него непосредственно зависит цена люстры. Чем больше хрустальных элементов, тем выше стоимость люстры. Если она стоит недорого, а число подвесных элементов велико, то это говорит о низком качестве изделия.
- Материалы, использованные для изготовления каркаса и крепления. Хрустальные люстры являются достаточно тяжелыми. Поэтому следует выбирать изделия с высококачественным каркасом, который обеспечивает высокую надежность конструкции.
- Дизайн. Подвески из хрусталя могут иметь форму листьев, бусин, звездочек или розеток. Каркас также может иметь разную форму.
- Габариты. Использовать большие люстры в маленьких помещениях нежелательно, так как это будет визуально еще сильнее их уменьшать. В помещении с низкими потолками хрустальные люстры улучшают их восприятие, делая их зрительно больше.
- Окраска хрусталя. Он может быть бесцветным или иметь разные цвета. Первый вариант подходит для любого интерьера, тогда как цветные подвески необходимо подбирать в соответствии с особенностями помещения. При этом надо учитывать, что если в дальнейшем основной цвет в интерьере будет изменен, то придется заменять и люстру с цветным хрусталем.