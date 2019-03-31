Хрустальные люстры: грамотный выбор и уход

Наряду с другими производителями Гусь Хрустальный завод люстр изготавливает подвесные и потолочные люстры. Отличительные особенности первых заключаются в небольших габаритах и лаконичном дизайне, благодаря чему они удачно вписываются в интерьер маленького помещения. Вторые состоят из множества небольших камней, расположенных в два-три яруса. Они являются довольно массивными и рассчитаны на помещения большой площади с высокими потолками (не менее трех метров). Существуют более компактные подвесные люстры, предназначенные для менее просторных помещений. Однако при их покупке надо определить оптимальную высоту с учетом того, что нижний ярус люстры должен располагаться на расстоянии около двух метров от пола.

Кроме того, при выборе хрустальной люстры нужно учитывать следующие факторы: