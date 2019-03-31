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Как выбрать идеальное вечернее платье

Москва, 31.03.2019
Красивое вечернее платье для женщины – это не просто предмет гардероба, а особенный и идеальный наряд, позволяющий продемонстрировать настроение и фигуру.
#PressRelease

Если немного разбираться в языке стиля, то получится узнать многое. Если вы хотите купить вечерние платья, важно учесть ряд деталей и нюансов, способных подчеркнуть яркость натуры и индивидуальность, а именно фасон, фактуру и цвет ткани, декор.

Полезные советы по выбору вечернего платья

Чтобы образ получился идеальным, следует соблюдать простые рекомендации:

  • Прежде чем приобрести стильное платье, необходимо тщательно продумать весь образ в мелочах. Нужно понимать, какой именно вы хотите быть – нежной, воздушной, романтичной или скромной, страстной и сексуальной. Именно от этого и зависит стиль вечернего наряда. Что касается фасона и цвета, то стоит учитывать особенности фигуры. Каждая девушка мечтает выглядеть неотразимо на празднике, поэтому нельзя брать то платье, которое подчеркнет все недостатки.
  • Особое внимание уделить цветотипу, а именно холодные или же теплые тона. Наиболее выигрышным является комбинация цветов, что позволяет придать образ игривости, свежести и оригинальности. Если ошибиться и подобрать платье неподходящего цвета, то даже грамотный и профессиональный макияж не спасет картину, образ получится болезненным и крайне скучным.
  • Не стоит ориентироваться исключительно по цене наряда. Если вечернее платье дорогое, это не означает, что будет сидеть идеально и скрывать недостатки. Во многих интернет-магазинах действует система скидок, а это позволит существенно сэкономить на покупке.
  • Выбирая платье, нужно учитывать длину модели. Например, длинные платья отлично подходят стройным барышням, они выглядят более солидно, уверенно и стильно. Если платье оснащено шлейфом, то внешний облик будет царским. Такой наряд нужно носить правильно, чтобы не выставлять на показ недостатки собственной фигуры. Модно, современно и выгодно смотрится платье с заниженной/завышенной талией, что можно считать ноткой ретро стиля. Миди – это классика, которая совершенно не выходит из моды, подходят под любую фигуру. Что касается коротких вечерних нарядов, то их могут позволить себе молодые девушки и те, кто является обладательницей стройной, идеальной фигурой. Достаточно интересно смотрится платье с пышной юбкой, а длина в стиле мини выглядит сексуально и смело.

Существует множество стилей и вариантов вечерних нарядов, но стоит учитывать и вкусы представительницы слабого пола. Чтобы было намного проще решить вопрос с выбором платья, можно воспользоваться услугами профессионала.

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