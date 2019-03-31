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Классификация и виды железобетонных изделий

Москва, 31.03.2019
Различие между готовыми железобетонными конструкциями и изделиями, которые изготавливаются на стройплощадке, заключается в возможности использования первых немедленно после покупки.
#PressRelease

В качестве сырья для производства ЖБИ служит конструкционный бетон с мелкими фракциями гравия, величина которых, как правило, составляет не более десяти миллиметров. Если использовать для производства ЖБИ фракции большего размера, то в готовых изделиях образуются большие пустоты.

Для изготовления железобетонных изделий http://bzsk.ru/ применяет множество разнообразных технологий. Одна из наиболее распространенных среди них – предварительное напряжение конструкций. Она используется при изготовлении конструкций, которые подвергаются высоким изгибающим нагрузкам, к примеру, ригелей и плит перекрытия. Для предварительного напряжения выполняются натягивание арматуры, ее фиксация в форме и дальнейшее наполнение формы бетоном. Изготовленные таким способом ЖБИ почти не прогибаются.

Сырьем для изготовления железобетонных конструкций служат специальные марки бетона. При использовании некоторых технологий обязательно включение напрягающего цемента. Ввиду разнообразия видов сырья и применяемых технологий ассортимент ЖБИ, используемых в разных сегментах строительной индустрии, весьма обширен. Он состоит из сотен разновидностей конструкций. Чаще всего используются следующие типы ЖБИ:

  • Плиты перекрытия. Это самая распространенная разновидность железобетонных изделий. Производители выпускают ППС, пустотные и ребристые плиты.
  • Фундаментные блоки для возведения фундаментов. Они устанавливаются в котлованах или рвах требуемой глубины и площади. Монтаж блоков на подготовленную плоскость производится в шахматном порядке, благодаря чему обеспечивается высокий уровень надежности. Производители выпускают разные виды таких ЖБИ, включая стеновые блоки, ФБС и др.
  • Дорожные плиты, применяемые на различных объектах для обустройства временных дорожных покрытий. Их установка и демонтаж занимают немного времени, после чего они могут быть использованы в других местах. Производители выпускают несколько типов таких изделий, включая плиты для обустройства взлетно-посадочных полос аэродромов.
  • Ленточные фундаменты, применяемые в тех случаях, когда требуется увеличить опорную площадь фундамента на почву.
  • Фундаментные сваи. Они подразделяются на составные и забивные.
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