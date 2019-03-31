Классификация и виды железобетонных изделий

В качестве сырья для производства ЖБИ служит конструкционный бетон с мелкими фракциями гравия, величина которых, как правило, составляет не более десяти миллиметров. Если использовать для производства ЖБИ фракции большего размера, то в готовых изделиях образуются большие пустоты.

Для изготовления железобетонных изделий http://bzsk.ru/ применяет множество разнообразных технологий. Одна из наиболее распространенных среди них – предварительное напряжение конструкций. Она используется при изготовлении конструкций, которые подвергаются высоким изгибающим нагрузкам, к примеру, ригелей и плит перекрытия. Для предварительного напряжения выполняются натягивание арматуры, ее фиксация в форме и дальнейшее наполнение формы бетоном. Изготовленные таким способом ЖБИ почти не прогибаются.

Сырьем для изготовления железобетонных конструкций служат специальные марки бетона. При использовании некоторых технологий обязательно включение напрягающего цемента. Ввиду разнообразия видов сырья и применяемых технологий ассортимент ЖБИ, используемых в разных сегментах строительной индустрии, весьма обширен. Он состоит из сотен разновидностей конструкций. Чаще всего используются следующие типы ЖБИ: