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Квартиры от застройщика: важные преимущества

Москва, 31.03.2019
Приобретение собственной квартиры – очень важный и ответственный период в жизни любого человека. В большинстве случаев покупки совершаются на рынке вторичного жилья. Несмотря на это, особой популярностью начинает пользоваться покупка квартиры в новостройке от застройщика.
#PressRelease

Некоторые покупатели могут испытывать недовольство, подписав контракт с застройщиком. Это можно легко пояснить тем, что недобросовестные строители часто применяют материал не самого лучшего качества. В будущем хозяевам квартиры придется постоянно исправлять недочеты, что влечет за собой трату колоссальных сумм.

Существует множество организаций, которые пытаются сделать работу быстро и некачественно. Именно поэтому, перед тем, как подписать договор с застройщиком, нужно провести анализ всех кандидатов и выбрать лучшего, такого как ЖК Амстер в Санкт-Петербурге. Гарантией хорошей сделки является серьезный подход к поиску.

Главные преимущества квартир от застройщика

Покупка жилья в новостройке от застройщика имеет огромное количество плюсов:

  • Свободная планировка, возможность сделать ремонт на любой вкус.
  • Отсутствие юридической истории.
  • Совершенно новые коммуникации, свежий и качественный ремонт.
  • Новостройки располагаются в выгодных местах.
  • Стоимость жилья гораздо ниже, нежели на вторичном рынке.
  • При обнаружении недоделок в процессе пользования, застройщик обязан все устранить в соответствии с договором.
  • Идеальное сочетание цены, стиля и качества.
  • Экологичность, шикарно развития инфраструктура.
  • Возможность выбирать внутреннюю отделку, перепланировку.

Помимо перечисленных преимуществ, есть возможность приобрести квартиру от застройщика в кредит. Многие строительные компании работают с кредитными организациями и банковскими учреждениями. Покупая квартиру от застройщика в кредит, необходимо внести первоначальный взнос, который равен двадцати процентам от всей стоимости. На период выплаты ипотеки квартира находится под залогом. Основным плюсом можно считать тот факт, что строительные компании тесно сотрудничают с престижными банками, предлагая клиентам привлекательные условия и минимальные процентные ставки на ипотеку.

Следует помнить, что приобретение квартиры в новостройке, а именно на первичном рынке, можно считать невероятно удачным и выгодным вложением финансовых средств. Что же касается минусов, то это время, которое необходимо потратить на то, чтобы дождаться завершения всех строительных работ. Располагая таким важным и драгоценным ресурсом, можно сделать очень выгодную покупку.

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