О прокате автомобилей в Украине

Самое важное – сделать грамотный выбор и выполнять элементарные правила, которые перечислены ниже, чтобы прокат автомобилей в Украине не доставил вам не нужных хлопот.
- Резервировать авто нужно заблаговременно. Не все компании готовы принять заказ на конкретную марку, и даже если они предоставляют такую услугу, то за дополнительную плату. Поэтому чаще всего оформление заказа осуществляется на класс, а не на марку.
- Обычно прокатные компании принимают платежи в разных формах, но наиболее удобный и популярный способ состоит в расчете банковской картой. На ней должна быть денежная сумма, которая не менее чем вдвое превышает стоимость проката.
- В жизни случаются разные ситуации, поэтому при оформлении аренды желательно не пытаться сэкономить на оформлении дополнительных разновидностей страховок.
- При заказе автомобиля надо учитывать тот факт, что предоставляемый транспорт зачастую оснащен механической коробкой переключения передач. По этой причине привыкшим к «автомату» водителям желательно на всякий случай предварительно попрактиковаться в езде на «механике».
- Необходимо обратить внимание на покрышки, которые установлены на арендованном автомобиле, чтобы подобрать требуемый стиль вождения. Бывает так, что летом на авто установлена зимняя резина. В других случаях на машине установлена всесезонная резина, независимо от времени года.
- При получении авто необходимо изучить все имеющиеся на нем дефекты и сопоставить их с перечнем дефектов в акте приема-передачи. Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть необходимость оплаты арендатором тех дефектов, за которые он не несет ответственность.
- При эксплуатации чужого автомобиля нужно тщательно соблюдать ПДД, поскольку фирмы обычно составляют «черные списки» нарушителей и в дальнейшем отказывают им в аренде.
- При использовании авто при себе необходимо иметь паспорт и водительское удостоверение. В случае отсутствия этих документов с нарушителя взимается штраф.
- Крайне важно помнить о том, что курение в арендованных авто запрещено, и оставленный в пепельнице окурок может стать основанием для наложения штрафных санкций на арендатора.
- Некоторые прокатные компании ограничивают суточный пробег. В случае превышения арендатором установленного ограничения ему придется доплатить немалые деньги за каждый лишний километр.
- Возвращать авто следует в рабочее время с полностью заправленным топливным баком, иначе прокатная фирма возьмет с арендатора дополнительную плату.