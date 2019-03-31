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О прокате автомобилей в Украине

Москва, 31.03.2019
Возможность арендовать авто в Украине имеется уже довольно давно. Такие услуги предоставляет множество компаний.
#PressRelease

Самое важное – сделать грамотный выбор и выполнять элементарные правила, которые перечислены ниже, чтобы прокат автомобилей в Украине не доставил вам не нужных хлопот.

  • Резервировать авто нужно заблаговременно. Не все компании готовы принять заказ на конкретную марку, и даже если они предоставляют такую услугу, то за дополнительную плату. Поэтому чаще всего оформление заказа осуществляется на класс, а не на марку.
  • Обычно прокатные компании принимают платежи в разных формах, но наиболее удобный и популярный способ состоит в расчете банковской картой. На ней должна быть денежная сумма, которая не менее чем вдвое превышает стоимость проката.
  • В жизни случаются разные ситуации, поэтому при оформлении аренды желательно не пытаться сэкономить на оформлении дополнительных разновидностей страховок.
  • При заказе автомобиля надо учитывать тот факт, что предоставляемый транспорт зачастую оснащен механической коробкой переключения передач. По этой причине привыкшим к «автомату» водителям желательно на всякий случай предварительно попрактиковаться в езде на «механике».
  • Необходимо обратить внимание на покрышки, которые установлены на арендованном автомобиле, чтобы подобрать требуемый стиль вождения. Бывает так, что летом на авто установлена зимняя резина. В других случаях на машине установлена всесезонная резина, независимо от времени года.
  • При получении авто необходимо изучить все имеющиеся на нем дефекты и сопоставить их с перечнем дефектов в акте приема-передачи. Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть необходимость оплаты арендатором тех дефектов, за которые он не несет ответственность.
  • При эксплуатации чужого автомобиля нужно тщательно соблюдать ПДД, поскольку фирмы обычно составляют «черные списки» нарушителей и в дальнейшем отказывают им в аренде.
  • При использовании авто при себе необходимо иметь паспорт и водительское удостоверение. В случае отсутствия этих документов с нарушителя взимается штраф.
  • Крайне важно помнить о том, что курение в арендованных авто запрещено, и оставленный в пепельнице окурок может стать основанием для наложения штрафных санкций на арендатора.
  • Некоторые прокатные компании ограничивают суточный пробег. В случае превышения арендатором установленного ограничения ему придется доплатить немалые деньги за каждый лишний километр.
  • Возвращать авто следует в рабочее время с полностью заправленным топливным баком, иначе прокатная фирма возьмет с арендатора дополнительную плату.
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