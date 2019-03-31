Подшипники: виды и особенности выбора

Различается множество видов подшипников и принципов их функционирования. Особым спросом в узлах механизмов и машин пользуются именно подшипники скольжения, качения, заказать которые вы можете здесь.

Что касается подшипников качения, то это невероятно важная составляющая всех строительных машин. Основная роль элемента – полноценное функционирование вращающихся валов. Каждая строительная машина оснащена большим количеством подшипников качения и скольжения, от их работы зависит состояние самого механизма. Современный рынок представлен богатым ассортиментом подшипников, их реализуют через интернет-магазины и специализированные магазины с запчастями.

Важно заметить, что подшипники оснащены внутренними и внешними кольцами, комплектами тел вращения и сепаратором. В некоторых моделях отсутствует сепаратор. Наружная сторона внутреннего кольца и внутренняя внешнего оснащены дорожками качения в виде желобов. Встречаются подшипники совмещенного типа, где вал либо корпусный элемент выполняют роль кольца. Машины, работающие на высоких скоростях, снабжаются подшипниками без сепаратора, что помогает предотвратить трение.

Сравнивая разные типы подшипников скольжения и качения, а именно величину и силу их износа, то можно сделать вывод – износ в подшипниках качения гораздо меньше. Следует заметить, что подшипники качения бывают открытыми и закрытыми. Что же касается закрытых, то их можно смело называть более надежными, долговечными и прочными, ведь за счет боковых крышек удается избежать проникновения в них посторонних и инородных элементов, предупреждая износ механического характера.

Усилия, действующие на подшипники, бывают осевой и радиальной направленности, что и обуславливает выбор конкретного вида подшипника. Основным фактором, который способен существенно увеличить период эксплуатации данного элемента, является качественная смазка. Благодаря ее присутствию удается снизить силу, интенсивность трения скольжения и качения. Смазка помогает оберегать все составляющие подшипника от действия агрессивных факторов, обеспечивает своевременное и грамотное отведение тепла. Не удивительно, что выбор хорошей смазки при пользовании подшипниками играет невероятно важное значение.