Ремонт ванной под ключ: ключевые моменты

Если что-то упустить, то в дальнейшем потребуется переделывать работу, а для данного помещения переделка потребует значительных дополнительных расходов.

Среди различных жилых помещений ванная комната занимает особое место, и это надо принимать во внимание при проведении всех стадий ремонтных работ, а также при подборе отделочных материалов. Ванна под ключ включает в себя несколько следующих стадий ремонта:

Прокладка коммуникаций. Чтобы обеспечить высокую безопасность и использовать пространство максимально рационально, трубы нужно проложить в стене или полу. Большое значение имеет детальный план инженерных систем, так как после завершения отделочных работ внесение изменений окажется чересчур сложным.

Установка сантехники. При осуществлении этих работ большое значение имеет продуманная схема подключения имеющегося сантехнического оборудования.

Расстановка мебели. Важнейшую роль при этом играет размещение розеток, к которым в дальнейшем будут подключаться бытовые электроприборы.

При выполнении комплексного ремонта в ванной перечень необходимых работ является более обширным и включает в себя:

прокладку электропроводки;

разводку сантехники;

черновую отделку потолка, стен и пола;

подготовку основания, на которое укладывается напольное покрытие;

монтаж плитки;

чистовую отделку потолка и стен;

установку электрических приборов;

подключение сантехники;

расстановку мебели в ванной.

Такой комплексный подход рассчитан на тех, кто планирует тщательно подготовить проект ремонта ванной, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься какими-то дополнительными доработками.

Ключевой момент в ремонте ванной – составление тщательно продуманного проекта, в котором учитываются все особенности помещения, включая его текущее состояние и степень сложности предстоящего ремонта. В проекте учитываются все мельчайшие нюансы, начиная от местонахождения и состояния магистральных труб до подбора места для установки сантехники.

Как только будет согласован и утвержден окончательный дизайн ванной, начинаются основные работы: выполняется демонтаж старого оборудования, производится установка новых труб, планируется разводка. Главная задача при ремонте ванной заключается в соблюдении жестких требований к гигиеничности. Для ее решения необходимо выбирать исключительно безопасные и высококачественные отделочные материалы, обладающие высокой стойкостью к воздействиям различных внешних факторов.