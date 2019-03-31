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Ремонт ванной под ключ: ключевые моменты

Москва, 31.03.2019
Ремонту ванной должна предшествовать высококачественная подготовка, во время которой учитываются все нюансы данного процесса.
#PressRelease

Если что-то упустить, то в дальнейшем потребуется переделывать работу, а для данного помещения переделка потребует значительных дополнительных расходов.

Среди различных жилых помещений ванная комната занимает особое место, и это надо принимать во внимание при проведении всех стадий ремонтных работ, а также при подборе отделочных материалов. Ванна под ключ включает в себя несколько следующих стадий ремонта:

  • Прокладка коммуникаций. Чтобы обеспечить высокую безопасность и использовать пространство максимально рационально, трубы нужно проложить в стене или полу. Большое значение имеет детальный план инженерных систем, так как после завершения отделочных работ внесение изменений окажется чересчур сложным.
  • Установка сантехники. При осуществлении этих работ большое значение имеет продуманная схема подключения имеющегося сантехнического оборудования.
  • Расстановка мебели. Важнейшую роль при этом играет размещение розеток, к которым в дальнейшем будут подключаться бытовые электроприборы.

При выполнении комплексного ремонта в ванной перечень необходимых работ является более обширным и включает в себя:

  • прокладку электропроводки;
  • разводку сантехники;
  • черновую отделку потолка, стен и пола;
  • подготовку основания, на которое укладывается напольное покрытие;
  • монтаж плитки;
  • чистовую отделку потолка и стен;
  • установку электрических приборов;
  • подключение сантехники;
  • расстановку мебели в ванной.

Такой комплексный подход рассчитан на тех, кто планирует тщательно подготовить проект ремонта ванной, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься какими-то дополнительными доработками.

Ключевой момент в ремонте ванной – составление тщательно продуманного проекта, в котором учитываются все особенности помещения, включая его текущее состояние и степень сложности предстоящего ремонта. В проекте учитываются все мельчайшие нюансы, начиная от местонахождения и состояния магистральных труб до подбора места для установки сантехники.

Как только будет согласован и утвержден окончательный дизайн ванной, начинаются основные работы: выполняется демонтаж старого оборудования, производится установка новых труб, планируется разводка. Главная задача при ремонте ванной заключается в соблюдении жестких требований к гигиеничности. Для ее решения необходимо выбирать исключительно безопасные и высококачественные отделочные материалы, обладающие высокой стойкостью к воздействиям различных внешних факторов.

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