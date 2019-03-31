В 2018 году количество экспортеров МСП в России в очередной раз резко выросло — более чем в полтора раза по сравнению с 2017 годом — и достигло 50 тысяч. В результате за последние четыре года мы имеем почти нереальный — пятикратный — рост этого показателя.

Почему малых и средних компаний-экспортеров в России становится все больше, а кейсов, которые хотелось бы описывать и читать, все меньше? Этим вопросом задавались мы, те, кто ежегодно готовит специальный доклад «Сделано в России», до того момента, как была написана статья «За руку — на экспорт». Оказалось, все дело в структуре этих самых экспортеров МСП, прирастающих, и с огромным отрывом, за счет малых, а не средних предприятий. Более того, внутри малых львиную долю, похоже, составляют микропредприятия — они все увереннее правят бал и в таможенной статистике, и в информационном поле. Но у них редко бывает история. Тем интереснее каждый раз всматриваться в предприятия и продукты с историей. И задаваться уже другим вопросом. Почему у них так много общего, несмотря на то что это разные люди, поколения, регионы, отрасли и, в конце концов, сами истории? И особенно остро это почувствовалось на сей раз, когда пул историй набирался с огромным трудом, а из согласованного списка в последний момент по не зависящим от редакции причинам выпадали плановые компании и заменялись более или менее случайными. Впрочем, далеко за ответом ходить не надо. Общее у всех российских экспортеров то, что определяет их конкурентные преимущества на мировом рынке.

Если окинуть взглядом весь список, можно подметить одну его характерную черту: в качествах этих продуктов выражено наше отношение к жизни, немудрящая такая философия. И возникает последний вопрос: почему наши товары завоевывают мир, а наша жизненная философия — нет? Наверное, потому что у нас слишком мало компаний-экспортеров.

Читайте завтра в журнале "Эксперт" специальный доклад "Сделано в России"