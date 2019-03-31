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Второй тур гарантирован

Москва, 31.03.2019
Александр Смирнов
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Второй тур гарантирован

Петр Порошенко выступил по итогам предварительных результатов

AP/TASS

На Украине закрылись избирательные участки и появились результаты опроса граждан на избирательных участках. В первом туре никто из кандидатов не набирает более половины голосов и 21 апреля состоится второй тур голосования. Первое место с 30 % занимает Владимир Зеленский, а второе место, гарантируя себе выход во второй тур, занял действующий президент Украины Петр Порошенко с 18%. Юлия Тимошенко, несколько месяцев лидировавшая в соцопросах, заняла третье место с 14%. Впрочем, в штабе Тимошенко не согласны с этими результатами. По их данным по Владимир Зеленский получает 27%, Юлия Тимошенко набирает 20.9%  и на третьем месте  Петр Порошенко с 17.5% голосов. 

Возможно, что Тимошенко придется признать поражение, поскольку уже появились утечки о переговорах между штабами Тимошенко и Зеленского о коалиции перед вторым туром выборов. Если Владимир Зеленский отдаст Юлии Тимошенко в обмен на поддержку пост премьера, то у Юлии Владимировны остается шанс вернуть себе власть. Подсчет голосов избирателей, который будет идти всю ночь в избирательных комиссиях и штабах основных кандидатов, внесет ясность в расклад сил. В случае, если разрыв между Порошенко и Тимошенко окажется небольшим, то это может подтолкнуть Тимошенко опротестовать результаты первого тура выборов. Как известно, история Украины видела всякое, даже третий тур выборов в 2005 году. Порошенко, тем временем, уже начал бороться со своим основным конкурентом, выступая по итогам окончания первого тура он обрушился с оскорбительной критикой  на «марионетку Коломойского». Чтобы победить Зеленского, Порошенко придется принимать нетривиальные шаги, поскольку по результатам всех опросов действующего президента ждет разгромное поражение. 

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