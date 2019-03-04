Арабская весна докатилась до Алжира

Алжир – одна из немногих арабских стран, которые арабская весна в целом обошла стороной. В 2011 году, повинуясь всеобщему порыву, алжирцы вышли на улицы, но власти быстро успокоили недовольство, снизив за счет субсидий цены на топливо, продукты и товары первой необходимости.

Однако сейчас складывается впечатление, что жители Алжира стремятся наверстать упущенное по части протестов. В стране уже вторую неделю не стихают демонстрации. Алжирцы недовольны намерением действующего президента Абдельазиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.

Жители этой богатой природными ресурсами страны на Севере Африки недовольны своей жизнью. Алжиру, конечно, очень далеко до Венесуэлы, но все же в одном из крупнейших экспортеров нефти и газа (6 место в мире) считают, что могли бы жить и получше. В стране высокая безработица. Особенно трудно найти работу молодежи, которая недовольна отсутствием возможностей и политических свобод. Уровень безработицы среди молодежи приблизился к 30%. Это очень тревожный звонок для властей, потому что 70% жителей Алжира нет еще и тридцати лет. Не удивительно, что для многих молодых алжирцев Бутефлика – единственный президент, которого они знают в своей жизни.

Критики правительства упрекают президента в том, что он не проводит реформы, которые помогли бы ослабить зависимость Алжира от углеводородов, в результате чего экономика очень сильно зависит от колебаний цен на сырьевых рынках. Резкие колебания цен на энергоносители в последние годы стали тяжелым испытанием для алжирской экономики и привели к существенному снижению доходов правительства. Власти хотели значительно сократить государственные субсидии на бензин и ряд товаров первой необходимости, но решили не торопиться и не делать это перед выборами.

Недовольство Бутефликой усугубляют его возраст и состояние здоровья. Нынешнему главе государства идет 82-й год. Он сильно болеет и после удара в 2013 году редко появляется на публике. Однако оставляющее сильно желать лучшего здоровье не мешает Абдельазизу Бутефлике, впервые ставшему президентом в 1999 году, крепко держаться за власть.

Новая волна акций протестов прокатилась по Алжиру в воскресенье, когда стало известно, что избирательная команда Бутефлики официально внесла в Конституционный суд заявку на его участие в президентских выборах. Оппозиция тут же заявила, что в случае утверждения кандидатуры Бутефлики она откажется участвовать в выборах.

Некоторые видные политики, например, Али Бенфлис, бывший премьер-министр, а сейчас лидер левой партии «Фронт национального освобождения», а также председатель крупнейшей исламистской партии «Движение общества за мир» Абдерразак Макри уже вышли из предвыборной гонки, заявив, что при участии в выборах Бутефлики их результат предопределен.

Демонстрации против Бутефлики, в подавляющем большинстве поначалу мирные, начались 22 февраля, примерно через две недели после того, как президент подтвердил слухи о своем участии в выборах, которые намечены на 18 апреля. Десятки демонстрантов задержаны. Несколько раз полиция и силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.

Эти демонстрации крупнейшие за все время пребывания Абдельазиза Бутефлики у власти. Причем, если в первые дни демонстранты требовали от президента отказа от участия в предстоящих выборах, то сейчас все чаще слышатся требования об его отставке.

Нарастанию революционных настроений мешают и еще довольно свежие воспоминания о гражданской войне 90-х годов прошлого столетия между властями и исламистами, которая унесла жизни приблизительно 200 тыс. человек.

Власти требуют от алжирцев не выходить на улицы и напоминают о событиях арабской весны и о том, что произошло в Сирии.

«Я говорю это не для того, чтобы испугать людей,- заявил в парламенте глава правительства Ахмед Уяхья.- Я не пытаюсь воспользоваться прошлым, но мы не должны забывать, что в Сирии все началось с роз».

Сам Абдельазиз Бутефлика за все 10 дней акций протеста ни разу не появился на публике и не выступил перед народом. Этому есть простое объяснение. Как пишут швейцарские СМИ, президент Алжира сейчас находится в одной из частных женевских клиник.