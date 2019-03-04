Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в Москве

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные марки авто с пробегом в Москве.

По данным автоэкспертов, первое место в этом рейтинге у Mercedez-Benz. В января 2019 года на вторичном рынке российской столицы было продано 1 138 машин этой марки, передаёт РИА Новости.

На втором месте - Volkswagen. Автомобили этого немецкого концерна были приобретены за первый месяц этого года в количестве 1 106 штук.

Третье место у KIA. «Кореец» на вторичном рынке Москвы был продан 1 083 раза. А вот прошлогодний чемпион – LADA – опустилась на четвертую строчку рейтинга (1059 машин).

В ТОП-10 также вошли, Hyndai, Nissan, BMW, Ford и Skoda. Всего в январе на вторичном рынке столицы было продано около 17 тыс. авто.